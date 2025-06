Pogba hágrét eftir að hafa skrifað undir – Sjáðu myndbandið

Paul Pogba hágrét í dag eftir að hafa skrifað undir hjá Monaco í frönsku úrvalsdeildinni.

Pogba er að snúa til baka eftir að hafa tekið út 18 mánaða bann en hann féll á lyfjaprófi fyrir þónokkru síðan.

Frakkinn hefur verið samningslaus síðan í nóvember en hann rifti þá samningi sínum við Juventus á Ítalíu.

Pogba var svo ánægður með að vera kominn með nýtt heimili að tilfinningarnar tóku yfir og fær hann nú að njóta sín á vellinum á ný.

Myndband af þessu má sjá hér.

Paul Pogba, emotional when he signed for Monaco… what a moment. 🥺❤️‍🩹@AS_Monaco 🎥👏🏻 pic.twitter.com/d1jBTTFQt7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025