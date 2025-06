Semur við Evrópumeistarana og bíður nú eftir félögunum

Ilya Zabarny, miðvörður Bournemouth, hefur náð samkomulagi um fimm ára samning við Paris Saint-Germain og vonast nú til að félögin nái saman einnig.

Zabarny er 22 ára gamall og átti gott tímabil, líkt og fleiri í ansi öflugu liði Bournemouth. Dean Huijsen hefur þegar verið seldur á 50 milljónir punda til Real Madrid og er Milos Kerkez sterklega orðaður við Liverpool.

Það er því ekki nauðsynlegt fyrir Bournemouth að selja Zabarny einnig og hefur verið talað um að félagið vilji hátt í 60 milljónir punda fyrir hann, eitthvað sem er ekki víst hvort Evrópumeistarar PSG séu til í að borga.

Viðræður milli félaganna halda nú áfram en sem fyrr segir hefur Úkraínumaðurinn sjálfur samið um sín kjör, endi hann í París.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain and Ilya Zabarny have agreed personal terms on five year contract.

Discussions continue with Bournemouth on transfer fee as talks are underway but no agreement sealed yet. pic.twitter.com/R9RpDdtQE7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025