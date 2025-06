Samþykkja loks tilboð Liverpool – Kaupverðið gæti orðið himinhátt

Liverpool hefur loks náð samkomulagi við Bayer Leverksen um Florian Wirtz.

Fabrizio Romano segir frá þessu. Wirtz hefur verið orðaður við Liverpool undanfarnar vikur og hefur hann sjálfur samþykkt að ganga í raðir félagsins.

Nú hefur Leverkusen samþykkt tilboð Liverpool og gæti kaupverðið farið upp í 127 milljónir punda.

Næst á dagskrá er læknisskoðun Wirtz, áður en hann skrifar undir á Anfield.

Wirtz hefur verið einn eftirsóttasti leikmaður heims undanfarin ár og einnig verið orðaður við lið eins og Real Madrid og Manchester City.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!

Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.

Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.

Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025