Hinn magnaði Yamal skrifar undir langtímasamning

Lamine Yamal hefur skrifað undir nýjan sex ára samning við Barcelona og tekið af allan vafa um að hann verði hjá félaginu til frambúðar.

Yamal verður 18 ára í sumar en hefur á skömmum tíma skotist upp á stjörnuhimininn sem einn besti leikmaður heims. Átti hann stóran þátt í að tryggja Börsungum Spánarmeistaratitilinn á dögunum.

Það var í algjörum forgangi hjá forráðamönnum Barcelona að Yamal skrifaði undir langtímasamning og það er nú í höfn.

