Newcastle kaupir spænska vonarstjörnu – Hafnaði Real og Barca

Newcastle er búið að ganga frá kaupum Antonio Cordero 18 ára leikmanni Malaga á Spáni.

Bæði Real Madrid og Barcelona höfðu áhuga á Cordero sem ákvað að velja Newcastle eftir samtöl við félögin.

Cordero er kraftmikill kantmaður sem mætir til Englands í sumar.

Hann hefur spilað fyrir U18 og U19 ára landslið Spánar og þykir mikið efni sem Newcastle hefur nú krækt í.

Það vekur athygli að Newcastle hafi betur gegn stórliðunum á Spáni en félagið er sagt hafa boðið honum hærri laun en þau vildu gera.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Newcastle have completed deal to sign Spanish 18 year old talent Antonio Cordero from Malaga, here we go!

Announcement set to take place for Cordero to join #NUFC project.

Barça and Real Madrid were both keen on signing Cordero; he picked Newcastle. pic.twitter.com/4MGDHkLKQf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2025