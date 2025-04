Sjáðu mark Saka í endurkomunni eftir stórkostlega stoðsendingu Martinelli

Bukayo Saka sneri aftur í lið Arsenal í kvöld en liðið leikur nú gegn Fulham í efstu deild Englands.

Saka hefur verið að glíma við meiðsli en hann skoraði stuttu eftir að hafa komið inná sem varamaður.

Staðan er 2-0 fyrir Arsenal þessa stundina þegar stutt er eftir og er útlit fyrir að liðið vinni nokkuð þægilegan sigur.

Gabriel Martinelli átti magnaða stoðsendingu í þessu marki en hann gaf hælsendingu á lofti á Saka sem skoraði.

Markið má sjá hér.

🚨🚨GOAL : BUKAYO SAKA DOUBLES THE LEAD FOR ARSENAL HIS BACK!!!!!

Arsenal 2-0 Fulham pic.twitter.com/uRu6btswDx

— Goal Ultraverse (@goalultraverse) April 1, 2025