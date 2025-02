Sjáðu stemninguna eftir magnaðan sigur Víkinga – Fögnuðu vel og innilega í Finnlandi

Víkingur Reykjavík spilaði við gríska stórliðið Panathinaikos í Sambandsdeildinni í kvöld en leikið var í Helsinki í Finnlandi.

Það var ekki möguleiki fyrir Víkinga að spila leikinn hér heima samkvæmt UEFA og var hann því haldinn erlendis.

Víkingar héldu áfram að skrá sig í sögubækurnar í kvöld og unnu þá grísku með tveimur mörkum gegn einu.

Víkingur komst í 2-0 í leiknum en fékk svo á sig svekkjandi mark úr vítaspyrnu í uppbótartíma.

Liðið er því í fínni stöðu fyrir seinni leikinn í Grikklandi.

Þeir stuðningsmenn sem gerðu sér leið á völlinn í kvöld skemmtu sér konunglega eftir leik eins og má sjá hér.

