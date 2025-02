Enginn gert betur en Van Dijk

Virgil van Dijk skoraði eitt marka Liverpool í 4-0 stórsigri á Tottenham í enska deildabikarnum í gær.

Liðin mættust í seinni leik sínum í undanúrslitum enska deildabikarsins. Tottenham vann fyrri leikinn 1-0 en var skellt í gær.

Eftir mark Van Dijk er hann kominn með 26 mörk í heild síðan hann kom til Liverpool í janúar 2018.

Það eru fleiri mörk en nokkur varnarmaður í ensku úrvalsdeildinni er með á þeim tíma.

Framtíð Van Dijk hjá Liverpool hefur verið í umræðunni undanfarið, en samningur hans rennur út í sumar.

