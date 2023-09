Romero og MacAllister rifust opinberlega eftir leik: Segist hafa spilað gegn 12 mönnum – ,,Grenjaðu heima hjá þér“

Það hefur mikið verið fjallað um leik Tottenham og Liverpool sem fór fram í ensku úrvalsdeildinni í dag.

Dómarar leiksins áttu ekki sinn besta dag og dæmdu til að mynda rangstöðu í fyrsta marki leiksins sem Luis Diaz skoraði.

Dómarasambandið hefur beðist afsökunar á þessu atviki en Liverpool fékk einnig tvö rauð spjöld í viðureigninni.

Landarnarnir Cristian Romero og Alexis MacAllister rifust eftir leik en þeir eru báðir frá Argentínu.

,,Eðlilegt þegar þú spilar gegn 12,“ skrifaði MacAllister sem er leikmaður Liverpool en liðið tapaði 2-1.

Romero svaraði þá: ,,Grenjaðu heima hjá þér,“ og hefur þessi færsla vakið mikla athygli.

🚨😬| Alexis MacAllister under Cristian Romero’s post regarding Tottenham’s win against Liverpool:

“Normal when you play with 12”

Romero replies: “Go cry at home” pic.twitter.com/2KZkNCibKj

