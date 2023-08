Þetta eru leikmennirnir 28 sem Todd Boehly hefur keypt hjá Chelsea – Hefur borgað tæpan milljarð punda fyrir þá

Todd Boehly er búinn að vera eigandi Chelsea í rúmt ár en á þeim tíma hefur félagið keypt 28 leikmenn og borgað fyrir þá tæpan milljarð punda.

Boehly keypti Chelsea í maí á síðasta ári og hefur síðan þá farið víða til að versla leikmenn.

Chelsea hefur borgað 945 milljónir punda fyrir þessa 28 leikmenn en dýrastur er Mosies Caicedo sem keyptur var á 115 milljónir punda í vikunni.

Chelsea borgðai einnig yfir 100 milljónir punda fyrir Enzo Fernandez í janúar en Boehly er óhræddur við að rífa upp veskið.

Gengi Chelsea eftir að Boehly tók við hefur ekki verið gott em liðið endaði neðarlega á síðustu leiktíð og tekur ekki þátt í Evrópukeppni á þessu tímabili.

Chelsea have now spent 0.95 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 pounds on players since Todd Boehly took over the club in May 2022. 💰 pic.twitter.com/k8d5GeUemb

