Onana vildi ekki treyju númer 1 og valdi númerið sem hann elskar

Andre Onana markvörður Manchester United vildi ekki fara í treyju númer 1 hjá félaginu og valdi frekar treyjuna sem hann elskar.

Onana er í treyju númer 24 en það er treyjan sem hann hefur alltaf viljað vera í.

Onana þekkir stjóra Man Utd, Erik ten Hag, afar vel en þeir unnu saman hjá Ajax í Hollandik.

Onana tekur við af David de Gea sem aðalmarkvörður Rauðu Djöflanna en Spánverjinn kvaddi í sumar.

Man Utd borgar um 50 milljónir punda fyrir markmanninn sem er annar leikmaðurinn sem félagið kaupir á eftir Mason Mount frá Chelsea.

Our new recruit will wear #️⃣2️⃣4️⃣ 👊

🧤 @AndreyOnana#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 20, 2023