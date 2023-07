Myrti tvo aðila og var sjálfur drepinn rétt hjá þar sem Heimsmeistaramót kvenna hefst í dag

Tveir einstaklingar voru myrtir í Auckland á Nýja Sjálandi í gær af vopnuðum manni sem lögreglan drap svo á vettvangi.

Heimsmeistaramót kvenna hefst í dag og fer leikur Nýja Sjálands og Noregs nú fram þessa stundina.

New Zealand Football are shocked by the incident in Auckland CBD this morning. We can confirm that all of the Football Ferns team and staff are safe but we will not be able to comment further while details are still emerging. [1/2]

