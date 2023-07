Manchester United að leggja fram fyrsta tilboð í Hojlund

Manchester United er að leggja fram fyrsta formlega tilboðið í Rasmus Hojlund framherja Atalanta, kauði hefur sjálfur samið við United um kaup og kjör.

Tvítugi framherjinn frá Danmörku er einnig undir smásjá PSG og hefur franska félagið verið í samtali við umboðsmann hans.

United vill reyna að tryggja sér framherjann á næstu dögum en Erik ten Hag leggur mikla áherslu á það að fá framherja í sumar.

Hojlund er þó nokkuð óskrifað blað og vantaði stöðugleika á síðustu leiktíð sem var hans fyrsta tímabil hjá Atalanta.

Cristiano Ronaldo yfirgaf United í upphafi árs og Anthony Martial er iðulega meiddur, Ten Hag vantar því sóknarmann.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023