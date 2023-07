Kane hefur tekið ákvörðun – Útilokar að skrifa undir nýjan samning við Tottenham

Harry Kane fyrirliði Tottenham hefur tekið ákvörðun um að framlengja ekki samning sinn við félagið, hann vill fara og helst í sumar.

Kane á bara ár eftir af samningi sínum en Tottenham er nú meðvitað um það að ef hann verður ekki seldur í sumar þá fer hann frítt eftir ár.

FC Bayern hefur lagt fram tvö tilboð í Kane í sumar en Tottenham hefur hafnað báðum tilboðum.

Kane er sagður spenntur fyrir því að fara til FC Bayern en Manchester United sýndi áhuga í vor en telur að Tottenham selji hann ekki innan Englands.

Kane er 29 ára gamall og skoraði 30 mörk í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

Harry Kane won’t sign new Tottenham deal and keen on Bayern https://t.co/yXY51vZ8B4

— Gary Jacob (@garyjacob) July 20, 2023