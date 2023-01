Nýja stjarnan fékk frábæra dóma eftir innkomuna í dag

Það fór fram stórleikur í ensku úrvalsdeildinni í dag sem olli þó töluverðum vonbrigðum.

Liverpool tók á móti Chelsea í fyrsta leik dagsins en bæði lið hafa verið í mikilli lægð undanfarnar vikur.

Stuðningsmenn beggja liða voru að búast við fjörugri viðureign en að lokum voru engin mörk skoruð.

Það vantaði allt í sóknarleik liðanna í viðureigninni og var afskaplega lítið um góð færi að þessu sinni.

Niðurstaðan markalaust jafntefli sem hjálpar hvorugu liði í Evrópubaráttunni.

Mikhaylo Mudryk var að spila sinn fyrsta leik fyrir Chelsea en hann kom til félagsins fyrr í mánuðinum frá Shakhtar Donetsk.

Mudryk kom inná sem varamaður og fékk mikið hrós fyrir sína frammistöðu eins og tístin hér fyrir neðan segja frá.

Mykhailo Mudryk’s Premier League debut by numbers: 35 mins

100% tackle success

14 passes attempted

13 passes completed

7 duels won

4 touches in opp. box

4 x possession won

3 tackles made

2 take-ons completed

1 foul won

1 shot No player on the pitch completed more dribbles. 🩰 pic.twitter.com/rhgPs0rsOk — Squawka (@Squawka) January 21, 2023

Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him! — Gary Neville (@GNev2) January 21, 2023

Honestly, Mudryk is going to be a problem in this league. — Vince™ (@Blue_Footy) January 21, 2023

Think it’s fair to say Mudryk is electric. ⚡ pic.twitter.com/WjfA7fx6i8 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 21, 2023

Mudryk has already got defenders struggling 😳 pic.twitter.com/ilyxaFHC2y — ESPN UK (@ESPNUK) January 21, 2023