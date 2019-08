Gary er miður sín: ,,Versta tilfinning sem ég hef upplifað“

Eins og kom fram fyrr í dag þá er ÍBV fallið úr Pepsi Max-deild karla eftir skelfilegt gengi í sumar.

ÍBV er á botni deildarinnar með aðeins sex stig og markatöluna -27 sem er mun verra en öll önnur lið.

Eyjamenn heimsóttu ÍA í 18. umferð sumarsins og eftir 2-1 tap á Akranesi þá er liðið fallið úr efstu deild.

Gary Martin skoraði eina mark ÍBV í leiknum en hann kom til félagsins fyrr á leiktíðinni.

Gary birti Twitter-færslu í kvöld þar sem hann gefur sterklega í skyn að hann verði ekki áfram hjá félaginu.

Gary þakkaði Eyjamönnum fyrir tíma sinn hjá félaginu og segist aldrei hafa upplifað verri tilfinningu.

Just like to thank IBV for the opportunity to play for the club. Difficult situation and it’s the worst feeling I’ve had being relegated but I gave it my all.

The people at the club, the fans and on the island have been great to me,I wish we could of turned it around #aframibv

— Gaz Martin (@G9bov) 24 August 2019