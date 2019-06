Veikur strákur náði athygli Ronaldo: Gríðarlega falleg stund

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus og portúgalska landsliðsins, er með hjarta úr gulli miðað við myndband sem birtist í gær.

Ronaldo var farþegi í rútu Portúgals í gær fyrir leik gegn Hollandi í úrslitum Þjóðadeildarinnar.

Ronaldo sá þá ungan strák sem hélt á skilti þar sem strákurinn spurði hetjuna sína hvort hann gæti fengið faðmlag.

Það var minnsta mál fyrir Ronaldo sem bauð drengnum að stíga inn í rútu Portúgals og fengu þeir mynd saman.

Strákurinn ungi ber nafnið Eduardo en hann hefur verið að glíma við erfiðan sjúkdóm undanfarin tíu ár.

Ronaldo spilaði svo síðar um kvöldið með Portúgal sem vann 1-0 sigur á Hollandi og þar með Þjóðadeildina.

Cristiano Ronaldo stops the Portuguese bus to take a photo with a little kid who was holding a sign saying he wants CR7’s signature.

Ronaldo brought him onto the bus, took pictures and gave him a signed shirt…👏🏻 pic.twitter.com/Rz75OinnqA

— BenchWarmers (@BeWarmers) 9 June 2019