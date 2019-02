Klopp vildi ekki sjá Rodgers taka við Everton – Ástæðan er stórskemmtileg

Brendan Rodgers er að verða stjóri Leicester en hann hefur fengið leyfi frá Celtic til að ræða við félagið.

Claude Puel var rekinn úr starfi á sunnudag eftir slæmt tap gegn Crystal Palace.

Rodgers hefur áður starfað á Englandi hjá Reading, Swansea og síðan Liverpool. Hann hefur síðan starfað í Skotlandi.

Rodgers er sagður vera kominn til Leicester þar sem hann vonast til að klára viðræður og skrifa undir samning.

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool í dag er spenntur fyrir því að fá Rodgers aftur í enska boltann en fagnar því að hann sé ekki að taka við Everton.

Ástæðan er sú að Klopp er að leigja húsið sem Rodgers á í úhtverfi Liverpool. ,,Svo lengi sem hann tekur ekki við Everton, þá er þetta í lagi. Þá hefði hann kannski viljað húsið sitt aftur,“ sagði Klopp léttur.

Klopp tók við af Rodgers árð 2015 og hefur síðan þá búið í húsi hans, eftir því sem við komumst næst hefur hann alltaf borgað leiguna á réttum tíma.

