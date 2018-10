Kryddpía hellir sér í bakstur: Meintum kynferðisbrotamanni skipt út

Kryddpían Emma Bunton hefur verið ráðin stjórnandi nýrrar seríu af bandarísku bakstursþáttunum The Great American Baking Show: Holiday Edition. Mun hún stýra þáttunum ásamt Anthony „Spice“ Adams, en The Great American Baking Show er bandaríska útgáfan af bresku bakstursþáttunum The Great British Bake Off, sem notið hafa gríðarlegra vinsælda.

Í bandarísku þáttunum verður fylgst með keppendum spreyta sig á bakstursáskorunum í anda jólanna og í lok seríunnar verður besti áhugabakari Bandaríkjanna krýndur. Ásamt þeim Emmu og Anthony verða þau Paul Hollywood, stjarna í bresku þáttunum, og bakarinn Sherry Yard í dómnefnd.

The Great American Baking Show var tekinn af dagskrá í fyrra þegar fyrrverandi dómari í þáttunum, Johnny Iuzzini, var sakaður um kynferðisáreiti og -brot af fjórum fyrrum starfsmönnum hans á veitingastað í New York.

Þættirnir hefja göngu sína á sjónvarpsstöðinni ABC þann 6. desember.