Edda Björgvins: „Hann ætlar að senda öllum ættingjum pornó-myndband með mér“

Edda Björgvinsdóttir, leikari og skemmtikraftur, segir að tölvuhakkari hafi hótað að senda vinum og ættingjum hennar klámmyndband af henni. Edda fékk þessa hótun senda í tölvupósti.

Lögreglan varaði á dögunum við tölvuþrjótum sem reyna að svíkja peninga út úr fólki með þessum hætti. Segjast þeir til dæmis hafa myndefni af fólki að horfa á klám en allt er þetta liður í tilraunum svikahrappa til að verða sér út um skjótfenginn gróða. Borið hefur á því að Íslendingar hafi fengið slíka tölvupósta og er Edda ekki undanskilin.

Edda segist bíða spennt. „Bréfið er sent úr mínu pósthólfi til mín og byrjar svona:

„This account has been hacked! Renew the pswd right away!

You do not know me me and you really are most probably interested for what reason you are reading this particular message, proper?

I’mhacker who crackedyour emailand devices and gadgetsa few months ago.

Do not try to get in touch with me or seek for me, it’s not possible, since I directed you an email from YOUR account that I’ve hacked…..“