Jeff Bridges snýr aftur sem The Dude í nýrri stiklu – Sjáðu myndbandið

Leikarinn Jeff Bridges birti rétt í þessu myndband á Twitter reikningi sínum þar sem hann kemur fram sem The Dude úr einni bestu kvikmynd sögunnar, The Big Lebowski. Myndinni var leikstýrt af Cohen bræðrum, en þeir hafa gert stórmyndir á borð við Fargo og No country for old men.

Netheimar hafa logað eftir að myndbandið var birt og yfir 4 milljónir manna hafa horft á það á aðeins örfáum klukkutímum. Dagsetningin 3. febrúar 2019 kemur fram í lok stiklurnar. Gæti því verið um að ræða kynningar stiklu á auglýsingu sem verður sýnd þegar úrslitin í ameríska fótboltanum eiga sér stað.

Hér að neðan má sjá stikluna.