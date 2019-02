Vildi sjá leikmenn bomba í Rashford: ,,Vissi ekki að það væru svo margir englar á Twitter“

Michael Owen, fyrrum leikmaður Liverpool og Manchester United, kom sé heldur betur í fréttirnar í gær.

Owen sá leik einmitt United og Liverpool sem fór fram á Old Trafford þegar United þurfti að gera þrjár skiptingar í fyrri hálfleik.

Liðið átti því enga breytingu eftir í síðari hálfleik og þurfti tæpur Marcus Rashford að klára leikinn.

Owen sagði í beinni útsendingu að Liverpool ætti að senda menn út til að sparka í ökkla Rashford þar sem hann fann til.

Margir urðu reiðir eftir þessi ummæli Owen sem var margoft meiddur á sínum ferli og þekkir það vel.

,,Ég áttaði mig ekki á því að það værus vona margir englar á Twitter,“ skrifaði Owen á meðal annars.

Hann bætir við að hann fái borgað fyrir að gefa sínar skoðanir og að hvaða lið sem er hefði rætt það að sparka í ökkla Rashford í hálfleik.

Hadn’t realised there were so many angels here on twitter. For everyone in uproar over my comments yesterday, get real.

As an ex-player I am employed to give my views and insights into what happens at football clubs all over the land.

— michael owen (@themichaelowen) 25 February 2019