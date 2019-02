Klopp tók fyrirliðann á teppið í miðjum leik – Sjáðu hvað gerðist

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, sá sína menn gera markalaust jafntefli við Manchester United í gær.

Klopp hefur oft séð sína menn spila betur en Liverpool var ekki upp á sitt besta á Old Trafford.

Fyrirliðinn Jordan Henderson var tekinn af velli á 70. mínútu leiksins í gær og kom Xherdan Shaqiri inná í hans stað.

Henderson tók lítið eftir því að Klopp hafði sett út aðra hendina og vildi fá að taka í spaðann á miðjumanninum.

Henderson labbaði framhjá Klopp sem var ekki sáttur með það og bað hann vinsamlegast um að koma aftur.

,,Þú tókst ekki í hendina á mér,“ sagði Klopp við Henderson áður en hann fékk handabandið frá enska landsliðsmanninum.

Klopp vill að sínir leikmenn haldi í virðinguna og var ekki lengi að láta Henderson vita af mistökunum.

Never seen Klopp look so agitated towards his own players who are struggling for slickness. Gave it to Henderson (who should know better) too for not shaking his hand when subbed.

Van Dijk a joy to watch again. Not too much else worth noting in the positive about that. #MANLIV

— Daniel Garb (@DanielGarb) 24 February 2019