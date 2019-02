Ótrúleg dramatík á Wembley: Neitaði að koma útaf – Sarri klikkaðist

Það gerðist ótrúlegt atvik í enska deildarbikarnum í kvöld er lið Chelsea og Manchester City áttust við.

Það voru engin mörk skoruð í venjulegum leiktíma í kvöld og heldur ekki í framlengingu.

Undir lok framlengingarinnar þá ætlaði Maurizio Sarri, stjóri Chelsea, að skipta markmanninum Kepa Arrizabalaga útaf.

Kepa meiddist lítillega í framlengingunni og var ákveðið að skipta Willy Caballero inná í hans stað.

Kepa hins vegar neitaði að fara útaf og ætlaði sér að klára leikinn, þrátt fyrir ákvörðun þjálfarans.

Sarri gjörsamlega klikkaðist á hliðarlínunni eftir þessi skilaboð Kepa enda ákvörðunin ekki hans að taka.

Sjón er sögu ríkari.

I don’t think I’ll ever see something like this again. #Kepa refusing to be subbed off by #Sarri pic.twitter.com/fTTDIvgTAb

— Rocco (@ACMilanBuffalo) 24 February 2019