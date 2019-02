Lygasjúkir stuðningsmenn United og Liverpool

Það er stórleikur í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag þegar Liverpool heimsækir Manchester United, það er ekki nein ást þarna á milli.

Um er að ræða stærsta grannaslag Englands en þarna mætast tvö sigursælustu félög Englands.

Liverpool hefur hins vegar ekki unnið deildina í 29 ár en er að berjast við Manchester City um að vinna deildina.

Leikurinn hefst klukkan 14:05 á laugardag en Sky Sports fékk stuðningsmenn beggja lið til að svara spurningum. Til að gera leikinn skemmtilegri var lygamælir á þeim.

Óhætt er að segja að þeir félagar hafi ekki hikað við að ljúga að fréttamanninum eins og sjá má hér að neðan.

🏟 – „Which stadium do you think has the best atmosphere?“

🗣 – „Old Trafford!“

❌ – „That’s a lie.“

Ahead of @LFC‘s visit to @ManUtd, we put a fan of each side through a lie detector test and asked questions about their clubs… pic.twitter.com/s1lnk6hBNq

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 21, 2019