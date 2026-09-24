Gamli maðurinn vakti athygli í dyrabjöllumyndavélinni – Þegar fólk heyrði söguna hans breyttist allt

Donald Johnson er 81 árs en í stað þess að njóta efri áranna með eiginkonu sinni vinnur hann allt að 14 tíma á dag við að keyra út týndan farangur. Ástæðan er í senn einföld og átakanleg: Eiginkona hans glímir við krabbamein og hafa hjónin átt í erfiðleikum með að standa straum af læknis- og lyfjakostnaði.
Saga Johnsons hefur vakið mikla athygli í Bandaríkjunum eftir að upptaka úr dyrabjöllumyndavél náði honum þar sem hann rogast með þungar ferðatöskur upp brattan stiga að heimili konu einnar, Erin Howell, í Texas.
Howell hafði týnt farangrinum í flugi og Johnson fengið það verkefni að koma honum aftur til hennar.
„Hann virtist gjörsamlega örmagna og hvert skref var honum erfitt,“ sagði Howell síðar. „Það braut í mér hjartað að sjá mann á hans aldri vinna svona erfiða og líkamlega krefjandi vinnu.“
Gift í 57 ár
Í frétt New York Post kemur fram að Johnson hafi unnið við að koma týndum farangri til eigenda sinna í þrjú ár, eða frá því að eiginkona hans, Josephine, greindist með ágengt krabbamein. Hjónin hafa verið gift í 57 ár.
Vaxandi kostnaður vegna læknismeðferðar, lyfja og daglegs lífs varð til þess að Johnson taldi sig ekki eiga annan kost en að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Góð ráð voru dýr og gekk Johnson erfiðlega að fá vinnu þar til hann fékk loks starfið við að koma farangrinum til skila.
Sagðist hann hafa reynt að fá vinnu hjá meðal annars Amazon og Walmart en ekki haft erindi sem erfiði.
Vinnan hefur tekið sinn toll. Johnson vinnur reglulega 14 tíma daga og ekur jafnan hundruð kílómetra á dag við að koma farangri til skila. Samtals hefur hann ekið meira en 300 þúsund kílómetra vegna starfsins, en bent er á það í frétt New York Post að hann noti eigin bíl í starfið.
„Á aldri þar sem hann ætti að geta hvílt sig og varið hverri dýrmætri stund við hlið eiginkonu sinnar er hann þess í stað úti í umferðinni og ber þungar töskur til þess eins að geta haldið henni á lífi og tryggt að hún fái þá umönnun sem hún þarf,“ sagði Howell.
Ókunnugir komu til hjálpar
Howell ákvað að gera meira en að deila sögu Johnsons. Hún setti af stað söfnun fyrir hjónin og viðbrögðin létu svo sannarlega ekki á sér standa.
Þegar þetta er skrifað hafa safnast vel yfir 240 þúsund dollarar, hátt í 30 milljónir íslenskra króna. Markmið söfnunarinnar var 300 þúsund dollarar, eða 36 milljónir, og þykir ekki ólíklegt að það markmið náist.
Fjárhagsaðstoðin ætti að geta gert Johnson kleift að hætta að vinna.
„Ég held að ég geti hætt að vinna og það er ótrúlegt,“ segir hann við bandaríska fjölmiðla. „Við erum ekki alveg komin yfir erfiðasta hjallann enn, en við nálgumst það mjög hratt.“
Josephine segir stuðning ókunnugra einnig hafa gefið sér aukinn kraft í baráttunni við krabbameinið. „Ég get tekist á við þetta. Ég held að það sé stóri munurinn,“ sagði hún.
„Sumir hafa skrifað okkur og segjast biðja fyrir okkur. Það er einfaldlega yndisleg tilfinning.“