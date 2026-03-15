Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?

Skap okkar sveiflast frá degi til dags og verður fyrir áhrifum af rútínum okkar, skyldum og þeim stundum sem við getum slakað á. Vísindamenn hafa rannsakað þessa þætti til að skera úr um hvaða vikudagar gera okkur hamingjusöm og má segja að niðurstöðurnar komi á óvart.

Vísindamenn við University College London fylgdust með tæplega 50.000 fullorðnum í tvö ár til að kortleggja hvernig skap þeirra breyttist yfir vikuna. Rannsóknin hefur verið birt BMJ Mental Health.

Niðurstaða þeirra var að skap okkar er ekki eins alla daga, suma daga er það mun betra en aðra daga.

Mánudagsmorgun – Margir óttast mánudaga en samkvæmt vísindunum geta mánudagsmorgnar verið gleðilegir. Mörgum finnst þeir vera ferskir og reiðubúnir til að takast á við nýja viku. Vísindamenn segja þetta vera vegna endurnýjandi áhrifa þar sem helgin veitir tækifæri til að losna við uppsafnað stress, hvílast og skipuleggja næstu daga. Mánudagur bíður því upp á tækifæri fyrir „ferska byrjun“, uppsprettu bjartsýni og endurnýjaðrar orku.

Föstudagur – Annar góður dagur er föstudagur. Þegar helgin nálgast finna sumir fyrir ákveðinni ánægju vegna eftirvæntingarinnar um frí, tómstundaiðkun eða félagslega atburði.

Um miðja vikuna er þyngra yfir – Miðvikudagar og fimmtudagar hafa tilhneigingu til að vera erfiðari dagar. Uppsöfnuð þreyta, mikill hraði og mörg persónuleg verkefni sem og vinnutengd verkefni geta sett mark sitt á skapið. Þetta er ekkert til að hafa áhyggjur af, þetta einfaldlega hinn náttúrulegi vikulegi ryþmi.

