Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?

Vísindamenn við University College London fylgdust með tæplega 50.000 fullorðnum í tvö ár til að kortleggja hvernig skap þeirra breyttist yfir vikuna. Rannsóknin hefur verið birt BMJ Mental Health.
Niðurstaða þeirra var að skap okkar er ekki eins alla daga, suma daga er það mun betra en aðra daga.
Mánudagsmorgun – Margir óttast mánudaga en samkvæmt vísindunum geta mánudagsmorgnar verið gleðilegir. Mörgum finnst þeir vera ferskir og reiðubúnir til að takast á við nýja viku. Vísindamenn segja þetta vera vegna endurnýjandi áhrifa þar sem helgin veitir tækifæri til að losna við uppsafnað stress, hvílast og skipuleggja næstu daga. Mánudagur bíður því upp á tækifæri fyrir „ferska byrjun“, uppsprettu bjartsýni og endurnýjaðrar orku.
Föstudagur – Annar góður dagur er föstudagur. Þegar helgin nálgast finna sumir fyrir ákveðinni ánægju vegna eftirvæntingarinnar um frí, tómstundaiðkun eða félagslega atburði.
Um miðja vikuna er þyngra yfir – Miðvikudagar og fimmtudagar hafa tilhneigingu til að vera erfiðari dagar. Uppsöfnuð þreyta, mikill hraði og mörg persónuleg verkefni sem og vinnutengd verkefni geta sett mark sitt á skapið. Þetta er ekkert til að hafa áhyggjur af, þetta einfaldlega hinn náttúrulegi vikulegi ryþmi.