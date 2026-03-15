Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur

Sunnudaginn 15. mars 2026 12:30

Ert þú manneskjan sem mætir alltaf í partý en hefur ekki lært að þvo fötin þín? Eða býrð þú yfir innbyggðum hæfileika til að komast upp með ótrúlegustu hluti með því einu að horfa sakleysisaugum á fólk?

Það hvar þú ert í systkinaröðinni hefur mótað þig meira en þú heldur. Ef þú ert yngsta systkinið þá fylgja eftirtaldar venjur þér örugglega eftir því sem lífsstílsbloggarinn Heidi Priebe segir.

Þú lærir með því að „taka eftir“ – Þegar þú varst lítil(l) lærðir þú allt með því að herma eftir eldri systkinum þínum. Þetta hafði í för með sér að þú hatar langar leiðbeiningar og flókna verkferla í vinnunni. Þú vilt frekar sitja við hliðina á einhverjum sem kann þetta og herma eftir því sem þeir gera. Þú ert meistari í að sjá hvernig hlutirnir eru gerðir en þú þolir ekki að lesa leiðbeiningabækling frá IKEA.

Þú sýnir ást þína með því að mæta – Þú ert vinur sem er alltaf hægt að stóla á að mæti á völlinn eða barinn. Á barnsaldri lærðir þú að ást sé það sama og að mæta, óháð því hvort það voru leiðinlegir knattspyrnuleikir eða vandræðalegar skólaskemmtanir.

Þú mætir alltaf þegar vinir þínir gera eitthvað, því þú veist að þannig er hollusta mæld.

Þú ert félagslyndur– Sem yngsta barnið vilt þú ekkert frekar en að vera með stóru stákunum og vinum þeirra. Þetta er venja sem þú tókst með þér inn í fullorðinslífið.

Þér líður best með fólki sem er aðeins eldra en þú. Það gefur þér færi á að vera „sá ungi“ í hópnum og þú veist nákvæmlega hvernig þú átt að hegða þér í þessum félagsskap.

Reglur eru meira svona til hliðsjónar – Verum bara hreinskilin. Þú fékkst alltaf að gera meira en stóru systkini þín. Það var fylgst með systkinum þínum eins og föngum í fangelsi en á sama tíma fékkst þú að fara þínar eigin leiðir af því að foreldrar þínir voru orðnir þreyttir.

Þetta þýðir að í dag sérð þú reglur sem eitthvað sem má sveigja. Og hvað gerist ef þú næst. Þá dregurðu afsökunarspilið upp hraðar en hægt er að segja „það var ekki ég“.

Þú ert (kannski) algjörlega hjálparlaus á sumum sviðum – Þegar þú fæddist höfðu foreldrar þínir misst alla kennslufræði orkuna. Þess vegna kenndu þeir þér aldrei grundvallarhluti eins og að elda spaghettí, þvo fötin þín eða hvernig á að skipta um síu í eldhúskrananum.

Þú er líklega vonlaus iðnaðarmaður því það var alltaf einhver annar sem gerði hlutina fyrir þig.

