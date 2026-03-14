Þessar bílategundir eru líklegastar til að ná 400.000 kílómetrum

Það er því engin furða að spurningar um gæði og líftíma fylli mikið þegar fólk er að leita sér að nýjum bíl.
iSeeCars, sem er bandarískur bílavefur, birti nýlega lista yfir þær bílategundir sem voru með bestu endinguna á síðasta ári.
Listinn var unninn upp úr gögnum um rúmlega 174 milljónir bíla og var sjónunum beint að tegundum sem eru töluvert langt yfir meðallagi líklegar til að duga í rúmlega 400.000 kílómetra.
Fyrir þá sem elska evrópska bíla þá eru niðurstöðurnar vonbrigði því japanskir bílar skara fram úr þegar kemur að endingu. Bílar frá Toyota og Lexus, sem er í eigu Toyota, eru í níu eftstu sætunum.
Í efsta sætinu er Toyota Sequoia en það eru 39,1% líkur á þeir bílar nái 400.000 kílómetrum.
Toyota 4Runner var í öðru sæti og Toyota Highlander Hybrid í því þriðja.
Honda á bílinn í tíunda sæti en það er Honda ridgeline.