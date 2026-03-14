Ítalía velti Grikklandi úr toppsætinu

En það er erfitt að bera mat frá ólíkum löndum saman og leggja mat á hvað sé besti maturinn og hver sé besta matarmenningin.
Matartímaritið Tasteatlas gerði það þó nýlega þegar það birti lista þar sem bestu matarupplifanirnar eru teknar saman og út frá þeim skorið úr um hvaða land státar af besta matnum.
Listinn er byggður á rúmlega hálfri milljón umsagna um mat og rétti. Að þessu sinni trónir Ítalía á toppnum og veltir þar með Grikklandi úr þessu eftirsótta sæti en það er kannski smá huggun harmi gegn hjá Grikkjum að þeir fóru ekki lengra niður listann en í annað sætið.
Af einhverri undarlegri ástæðu er Ísland ekki að finna á listanum yfir 100 bestu matarmenningarþjóðir heims.