Mánudagur 09.mars 2026

Trump segir stríðið svo gott sem búið

Mánudaginn 9. mars 2026 20:57

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að stríðinu í Íran sé svo gott sem lokið. Þetta kemur fram í símaviðtali forsetans við CBS-fréttastofuna.

„Ég held að stríðinu sé að mestu lokið,“ sagði forsetinn sem ræddi við miðilinn frá gólfklúbbi sínum í Flórída.

„Íran hefur engan flota, engar samskiptaleiðir, engan flugher. Eldflaugum þeirra hefur fækkað verulega. Það er verið að sprengja upp drónana þeirra út um allt, þar á meðal drónaframleiðslu þeirra.“

Samkvæmt Bandaríkjaher hafa verið gerðar rúmlega 3.000 árásir á írönsk skotmörk undanfarna viku.

„Þeir eiga ekkert eftir, það er ekkert eftir í hernaðarlegum skilningi,“ sagði forsetinn.

Það var seint í gær, sunnudag, sem Íranir tilkynntu að Ayatollah Mojtaba Khamenei myndi taka við af föður sínum sem æðsti klerkur landsins. Trump segist ekkert hafa við nýja leiðtogann að segja.

„Ég hef engin skilaboð til hans. Engin, alls engin,“ sagði Trump en bætti við að hann hafi annan einstakling í huga til að leiða Íran.

Sökum stríðsins hafa vöruflutningar um Hormússund nánast stöðvast. Trump segist vera að íhuga að taka sundið yfir.

Segir hann að hernaðaraðgerðirnar í Íran gangi vonum framar og séu í raun langt á undan áætlun. Vakti það þó athygli CBS að á meðan forsetinn fullyrðir að stríðinu sé svo gott sem lokið hafi varnarmálaráðuneytið birt færslu á samfélagsmiðlum þar sem sagði: „Við erum rétt að byrja“ og „Engin miskunn“.

CBS greinir frá.

Trump segir stríðið svo gott sem búið
