Mánudagur 23.febrúar 2026

Sjúki aðskoðarkennarinn: Fjögurra barna móðir fékk yfir 50 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum

Pressan
Mánudaginn 23. febrúar 2026 22:30

Anna Marie Crocker. Lögreglumynd.

Fjögurra barna móðir í Wisconsin, hin 34 ára gamla Anna Marie Crocket, hefur verið dæmd í 51 og hálfs árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum á aldrinum 12 til 16 ára.

Anna Marie starfaði sem aðstoðarkennari í Riverview-grunnskólanum í Silver Lake og framdi brot sín gegn nemendum við skólann.

Atvikið sem varð til þess að Anna var handtekin og ákærð átti sér stað heima hjá henni haustið 2024, en þá voru fjórir drengir í gistingu hjá henni í kjallaranum. Anna fór niður til drengjanna eftir að þeir voru sofnaðir og vakti 12 ára dreng, dró niður um hann buxurnar og braut kynferðislega á honum, fyrir framan hina drengina þrjá. Drengurinn streittist á móti og reyndi að ýta henni frá sér.

Skömmu eftir atvikið sendi hún honum skilaboð þar sem hún krafðist „afsökunarbeiðni vegna atviksins í kjallaranum,“ auk þess sem hún stranglega bannaði honum að segja frá því sem hafði gerst, og það þó að þrír aðrir drengir hefðu orðið vitni að atvikinu.

Þrjú önnur brot

Anna var einnig sakfelld fyrir alvarlegt brot gegn 14 ára dreng sem hún sendi klúr skilaboð og fékk hann síðan til að hitta sig á bílastæði þar sem hún braut gegn honum.

Ennfremur átti hún í klúrum samskiptum við 13 ára og 16 ára drengi og bað þá um að koma heim til sín og stunda kynlíf. Ekki varð af þeim heimsóknum, sem betur fer, en Anna átti í þessum samskiptum við börnin degi áður en hún var handtekin.

Anna lét í ljós mikla iðrun fyrir dómi og hágrét. Hún játaði brot sín og bað hún dómara um að veita sér vægari refsingu en miðað við dóminn verður hún orðin 85 ára er hún verður látin laus.

Sjá nánar um málið hér.

