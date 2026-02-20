fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

Eltihrelldi hjákonu eiginmannsins og gerði hlaðvarp um það

Pressan
Föstudaginn 20. febrúar 2026 21:30

Sisse Sejr-Nørgaard fjallar um glæpi sína í nýju hlaðvarpi. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Á síðasta ári hlaut danska fjölmiðlakonan Sisse Sejr-Nørgaard dóm fyrir að eltihrella og stela auðkennum konu sem hélt við eiginmann hennar. Nú hefur hún sent frá sér hlaðvarp um málið og hefur hlotið nokkra ganrýni fyrir það. Hefur hún viðurkennt að hafa fullyrt ranglega að þolandinn hefði ekki verið andsnúinn því að hlaðvarpið færi í loftið.

Sisse Sejr-Nørgaard er fædd 1983 og á langan starfsferil að baki í dönskum fjölmiðlum einkum í útvarpi en hefur einnig skrifað fyrir dagblöð til að mynda B.T. og Politiken.

Eiginmaður hennar Esben Bjerre Hansen hefur einnig starfað í fjölmiðlum, bæði útvarpi og sjónvarpi.

Í október á síðasta ári hlaut Sejr-Nørgaard 30 daga fangelsisdóm fyrir að eltihrella konu, sem var þá matarbloggari en konan hafði haldið við Hansen, og stela auðkennum hennar sem nýtt voru meðal annars til að panta borð á veitingastöðum og áskriftir að ýmsum fréttabréfum. Sejr-Nørgaard játaði brot sín, sem áttu sér stað sumarið 2024, og afplánaði dóminn með því að bera rafrænt ökklaband en ekki kemur fram hvort hún hafi þurft að dvelja allan tímann á ákveðnum stað.

Nú hefur Sejr-Nørgaard hins vegar sent frá sér hlaðvarp um málið á vegum dönsku efnisveitunnar Podimo. Ber hlaðvarpið titilinn Nedsmeltning med Sisse Sejr sem líklega má þýða á íslensku sem Niðurbrot með Sisse Sejr.

Ekki sátt

Í viðtali í gær við danska ríkisútvarpið DR fullyrti Sejr-Nørgaard að þolandinn í málinu væri sátt við hlaðvarpið. Það er ekki rétt og hefur Sejr-Nørgaard viðurkennt í skriflegri yfirlýsingu til TV2 að þessi fullyrðing hennar hafi verið röng.

Sagði hún við DR að ætlunin með hlaðvarpinu væri ekki að opna sár annarra en haft hafi varið samband við alla sem málið varðaði og allir sagt að það væri í lagi þeirra vegna að gera hlaðvarpið.

Lögmaður konunnar sem Sejr-Nørgaard eltihrelldi segir hins vegar að umbjóðandi sinn hafi aldrei komið því til skila við Sejr-Nørgaard eða Podimo að hún væri sátt við gerð hlaðvarpsins. Podimo fullyrðir hins vegar að konan hafi verið látin vita að hlaðvarpið væri í vinnslu. Konunni hafi verið boðið að taka þátt í gerð hlaðvarpsins en hafnað því. Lýsingar Sejr-Nørgaard á afstöðu konunnar til hlaðvarpsins hafi þar af leiðandi verið rangar.

Í kynningu Podimo á hlaðvarpinu segir að í því sé fjallað um hvernig sé að lifa með því að hafa hlotið slíkan dóm en ekki síður hvernig það sé að væra dæmd af almenningsálitinu. Einnig kemur fram að rætt sé um ábyrgð en að öðru leyti er ekkert vísað til þolandans í kynningunni. Hefur hlaðvarpið hlotið töluverða gagnrýni og meðal annars verið spurt hvort það sé eðlilegt að manneskja sem hlotið hafi slíkan dóm fái heilt hlaðvarp til að ræða glæpi sína.

 

 

 

 

