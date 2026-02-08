fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

Ungur maður sat fastur í brennandi Teslu út af rafknúnu hurðarhandföngunum – „Hjálp, plís… ég er að deyja" 

Sunnudaginn 8. febrúar 2026 14:46

Hinn tvítugi Samuel Tremblett lést í október í bílslysi, eftir að hann ók Teslu-bifreið sinni á tré. Við áreksturinn kviknaði í bifreiðinni en Tremblett uppgötvaði sér til skelfingar að hann gat ekki opnað rafknúnar hurðarnar. Hann sat því fastur og varð eldinum að bráð.

Móðir piltsins, Jacquelin Tremblett, heldur því fram að bifreiðin, af gerðinni Model Y frá árinu 2021, hafi verið gölluð. Vegna gallans hafi sonur hennar setið fastur inni í brennandi bifreið og hlotið þar banvæna brunaáverka og reykeitrun sem drógu hann til dauða.

Kviknað hafi í bifreiðinni um leið og hún lenti á trénu. Samuel Tremblett reyndi að opna hurðarnar til að koma sér út en gat það ekki. Fjölskylda hans telur að það sé vegna þess að hurðarhandföngin eru rafknúin. Samuel hringdi svo í neyðarlínuna og útskýrði að hann sæti festur í Model Y-bifreið.

„Ég get ekki andað… það er kviknað í… Hjálp, plís…. ég er að deyja,“ sagði pilturinn. „Ég er að deyja, hjálp, hjálp.“

Lögregla var send á vettvang en tókst hvorki að slökkva eldinn né bjarga piltinum. Samkvæmt lögreglumönnum heyrðu þeir fjórar sprengingar á fyrstu 10 mínútunum eftir að þeir mættu á vettvang en það tók fjórar klukkustundir að ráða niðurlögum eldsins.

„Þar sem hann gat ekki opnað hurðarnar sat herra Tremblett fastur í Teslu-bifreiðinni,“ segir í stefnu fjölskyldunnar en þar er vísað til minnst 15 sambærilegra mála sem upp hafa komið frá árinu 2016 þar sem fólk hefur látið lífið eftir að festast inni í Teslu-bifreiðum.

Því er haldið fram að Tesla viti um þessa hættu en hafi engu að síður haldið áfram að framleiða bifreiðar með sömu hurðarhandföngum, sem séu óásættanlega hættuleg.

Móðir Samuels, Jacquelin, hefur birt yfirlýsingu vegna málsins þar sem hún spyr hvers vegna Tesla sé enn að framleiða svona bíla.

„Þeir hefðu getað lagað þetta en neituðu að gera svo. Nú er sonur minn dáinn eftir að hafa gengið í gegnum miskunnarlausar þjáningar. Fólkið sem ber ábyrgð á þessu þarf að sæta afleiðingum og almenningur þarf að vita hversu hættulegar Teslu-bifreiðar eru þegar til árekstra kemur.“

Sambærilegur harmleikur átti sér stað í Þýskalandi í september þar brunnu ökumaður og tvö börn inni í Teslu.

Kína hefur ákveðið að lögfesta bann gegn földum og rafknúnum hurðarhandföngum vegna slysa sem þessa. Öllum bifreiðaframleiðendum verður nú skylt að tryggja að bifreiðar séu með hefðbundin handföng bæði að innan og utan.

