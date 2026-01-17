Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar

Maður að nafni Michael David Mckee, 39 ára gamall æðaskurðlæknir, var handtekinn Illinois þann 10. janúar og ákærður fyrir tvöfalt morð.
Er Mckee grunaður um að hafa skotið til bana fyrrverandi eiginkonu sína, Monique Tepe, og eiginmann hennar, Spencer Tepe. Þau voru skotin til bana á heimili sínu í Columbus í Ohio, þann 30. desember.
Mckee og Monique Tepe voru gift í tvö ár en skildu árið 2017. Þau eiga ekki börn saman.
Vinnufélagar Spencer Tepe fóru að óttast um hann er hann mætti ekki til vinnu og báðu lögreglu um að huga að heimilinu. Hjónin fundust þá látin inni í húsinu og börn þeirra, 1 og 4 ára, voru grátandi. Börnin sakaði ekki og ekki heldur heimilishundinn.
Myndband úr eftirlitsmyndavél sýnir mann ganga frá heimilinu og sá maður líkist mjög Mckee. Á þeim grundvelli er hann ákærður fyrir glæpinn. Ekki er vitað um morðástæðu en Mckee situr í gæsluvarðhaldi í Winnibago í Illinois.
