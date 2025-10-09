Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix

Victoria Beckham hefur afhjúpað hvernig óstjórnleg útgjöld, sú staðreynd að enginn sagði nei við hana, keyrði næstum tískulínu hennar í gjaldþrot og setti álag á hjónaband hennar.
Eiginmaður hennar, knattspyrnugoðsögnin David Beckham, viðurkennir að hann hafi haft miklar áhyggjur þegar vörumerkið Victoria Beckham safnaði upp skuldum, „tugir milljóna í tapi,“ segir Victoria í heimildaþáttunum, Victoria. Þættirnir eru þrír talsins og frumsýndir í dag, fimmtudaginn 9. október á Netflix. Viðmælendur í þáttunum eru Anna Wintour, Eva Longoria, Tom Ford, og Donatella Versace, auk Beckham hjónanna.
„Að hún skyldi þurfa að koma til mín og segja …„fyrirtækið þarfnast meiri peninga,“ það var erfitt fyrir okkur bæði,“ segir David, 50 ára. „Vegna þess að ég átti ekki peningana til að halda þessu áfram og að lokum sagði ég einfaldlega: “Þetta getur ekki haldið áfram.“
Victoria, 51 árs, stofnaði tískuhús sitt árið 2008, en fyrirtækinu var nærri því lokað vegna ofþenslu og óhóflegra útgjalda hennar, þar á meðal að eyða 70.000 dölum á ári í plöntur og starfsmaður fékk 15.000 dali aukalega bara til að vökva þær.
Victoria játar að hafa gert „furðulega hluti eins og að fljúga stólum frá einum enda jarðarinnar til hins,“ og bætir við: „Ég heyri þetta núna og ég er skelfingu lostin. Fólk var hrætt við að segja nei við mig, það er kraftur frægðarinnar og fólk hélt að ég væri ekki vön að heyra „nei“.“
Þetta er ekki það eina sem Victoria játar í þáttunum, sem fylgja henni meðal annars í aðdraganda tískusýningar hennar í París í september 2024.
Í fyrsta skipti lýsir Victoria því opinberlega hvernig hún faldi það sem hún kallar „átröskun“.
„Þegar maður er með átröskun verður maður mjög góður í að ljúga,“ segir Victoria. „Og ég var aldrei heiðarleg um það við foreldra mína og ég talaði aldrei um það opinberlega. Það hefur mikil áhrif á mann þegar manni er stöðugt sagt að maður sé ekki nógu góður, og ég geri ráð fyrir að það hafi fylgt mér alla ævi.“
Davíð gagnrýnir fjölmiðla harkalega fyrir að gagnrýna þyngd konu sinnar á níunda áratugnum, þar á meðal þegar þáttastjórnandi í Bretlandi ýtti henni til að stíga á vigtina fyrir framan myndavélina, aðeins sex mánuðum eftir að sonur þeirra, Brooklyn, sem nú er 26 ára, fæddist.
„Við hlæjum að þessu og grínumst með þetta þegar við vorum í sjónvarpinu,“ segir hún, „en ég var mjög, mjög ung og þetta særði.“
David bætir við að á þessum árum hafi „fólki fundist það í lagi að gagnrýna konu fyrir þyngd hennar … það var margt að gerast í sjónvarpinu þá sem mun ekki gerast núna, sem getur ekki gerst núna. Victoria mín, sem ég þekkti, sat heima í íþróttafötum, brosti, hló og drakk glas af víni, sú Victoria fór að hverfa vegna gagnrýninnar sem hún fékk.“
Victoria útskýrir að hún hafi byrjað að „efast um sjálfa sig og ekki líkað við sjálfa sig“ og smám saman byrjað að „missa alla raunveruleikaskynjun.“
Victoria rifjar upp að hún var kölluð „allt frá Porky Posh til Skinny Posh“ „Ég fór virkilega að efast um sjálfa mig og líkaði ekki við sjálfa mig vegna þess að ég lét það hafa áhrif á mig. Ég vissi ekki hvað ég sá þegar ég leit í spegilinn: Var ég feit, var ég grönn? Maður missir alla raunveruleikaskynjun. Ég hafði enga stjórn á því sem var skrifað um mig, myndum sem voru teknar, og ég hélt að ég vildi stjórna því, skilurðu? Ég gat stjórnað því með fötunum, og ég gat stjórnað þyngd minni og ég var að stjórna henni á ótrúlega óhollan hátt.“
Örvænting hennar var að minnsta kosti að hluta til knúin áfram af þrá eftir viðurkenningu tískuiðnaðarins, þar á meðal samþykki ritstjóra Vogue, Önnu Wintour.
Wintour, sem nú er fastagestur í fremstu röð á tískusýningum Victoriu, viðurkennir í þáttunum að hún hafi verið full efasemda og svolítið snobbuð gagnvart fyrrverandi Kryddpíunni þegar hún var að stíga sín fyrstu skref í tískuheiminum og bætir við: „Flestir frægu einstaklingarnir sem taka þátt í heiminum okkar eru ekki sannir hönnuðir.“
Victoria bendir á að hún hafi þurft að verða „einfaldari og glæsilegri útgáfa af sjálfri sér“ til að passa inn í þann heim.
„Við urðum að drepa WAG,“ sagði tískuleiðbeinandi hennar, hönnuðurinn Roland Mouret, um ýkt útlit Posh, smáar stuttbuxur, risastóra Birkin-tösku og sólgleraugu sem huldu helming andlits hennar á HM 2006 í Þýskalandi, ásamt eiginkonum og kærustum landsliðsmanna Davids frá Englandi.
„Ég gróf þessi brjóst í Baden Baden,“ segir Victoria og hlær þegar hún talar um að hafa fjarlægt brjóstapúða sína sem létu hana líktjast Barbie.
Hún segir einnig að villtar eyðsluvenjur hennar nái alla leið aftur til tímans hennar í Spice Girls, þegar hún lifði samkvæmt Posh Spice-ímynd sinni og sólundaði öllum fatafjárveitingum hópsins í Gucci fatnað, sem leiddi til þess að hinar fjórar Kryddpíurnar versluðu fatnað sinn í góðgerðarverslunum.
Beckham-hjónin kynntust þegar David var upprennandi ungur leikmaður hjá Manchester United, en Victoria hafði þegar náð heimsfrægð í poppheiminum.
„Hún var miklu ríkari en ég,“ segir David og segir frá því að það hafi verið eiginkona hans sem keypti húsið þeirra í Hertfordshire í Bretlandi, sem hefur fengið gælunafnið „Beckingham-höllin“.
En þetta fór alveg úr böndunum þegar hún reyndi að reka fyrirtækið sitt.
„Ég missti næstum allt og það var dimmur, dimmur tími. Ég grét á hverjum degi áður en ég fór í vinnuna,“ segir hún í þáttunum. „Þetta varð bara verra og verra og verra. Það var eins og snjóbolti sem var að fara niður fjall. Það var mikil sóun,“ viðurkennir hún.
„Við skoðuðum hvað ég hafði fjárfest … Það olli mér ótta, ég varð hræddur við það því ég sá aldrei neitt koma til baka,“ bætir David við um þann tíma.
Í nóvember 2017 fékk Victoria hins vegar 40 milljóna dala fjáraukningu þegar einkafjárfestingafélagið Neo Investment Partners, undir forystu Davids Belhassen, keypti hlut í vörumerki hennar. Í þáttunum kallar Belhassen þáverandi viðskipti „hörmung“.
Samkvæmt Sunday Times Rich List eiga Beckham-hjónin nú sameiginlega eign upp á 671 milljón dala. Hjónin og Neo dæltu hvort um sig 8,3 milljónum dala til viðbótar í fyrirtækið í ágúst, þar sem tapið jókst í næstum 6,71 milljón dala þrátt fyrir aukningu í sölu á síðasta ári.
Þrátt fyrir allt, segir David, „vorum við alltaf sammála um að við myndum styðja hvort annað sama hvað …“
Og þáttaröðin, líkt og heimildarþáttaröðin Beckham frá 2023, sem fjallar um eiginmann hennar, sýnir hversu kaldhæðinn húmor Victoria hefur.
Þáttaröðin hefst þegar hjónin eru að búa sig undir að taka þátt í fínni kvöldverðarveislu með Karli konungi og Camillu drottningu í febrúar. (Nokkrum mánuðum síðar var David sleginn til riddara á afmælislista Karls.)
Þegar David býður konu sinni súkkulaðistykki, þá hnussar hún: „Ég hef ekki fengið mér súkkulaði síðan á tíunda áratugnum, ég ætla ekki að byrja núna.“
Eftir tískusýningu hennar í París, sem öll fjölskylda hennar sótti, þar á meðal sonur hennar, Brooklyn, en í dag eru engin samskipti milli þeirra, sló í gegn, klippa myndavélarnar yfir á Beckham-hjónin heima hjá þeim í Cotswolds.
„Þú þarft aldrei að sanna eitthvað fyrir mér, aldrei,“ segir David við hana. „Þú gætir búið til ostasamloku og við værum stolt af þér, bara svo það sé á hreinu.“
Viktoría brestur í grát og svarar: „Við skulum vera alveg heiðarleg, ég gæti í raun ekki búið til ostasamloku.“