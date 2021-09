Of mikill frítími eykur ekki vellíðan fólks

Frítími er eitthvað sem flestir kunna vel að meta en miðað við niðurstöður nýrrar rannsóknar þá getur of mikill frítími haft neikvæð áhrif á vellíðan fólk. Aukinn frítími er því ekki endilega ávísun á aukna vellíðan.

„Það er best að hafa hæfilegan frítíma. Við komumst að því að of mikill frítími tengist minni vellíðan vegna skorts á tilfinningu um framleiðni og tilgang,“ sagði Marissa Sharif, meðhöfundur rannsóknarinnar, hjá University of Pennsylvania.

Sharif og samstarfsfólk hennar segja í Journal of Personality and Social Psychology að þau hafi greint niðurstöður tveggja stórra kannana sem rúmlega 35.000 manns tóku þátt í. Önnur var the American Time Use Survey, sem var gerð 2012 til 2013, en í þeirri könnun voru þátttakendur spurðir um hvað þeir hefðu gert síðustu 24 klukkustundir. Hin var the National Study of the Changing Workforce, sem var gerð 1992 til 2008.

Niðurstaða vísindamannanna var að þegar frítíminn var kominn umfram ákveðin mörk þá jókst vellíðan fólks ekki meira. Það dró ekki úr henni en hún jókst ekki. The Guardian skýrir frá þessu.

Fram kemur að vísindamennirnir segi að út frá niðurstöður the American Time Use Survey megi ráða að það skipti máli hvernig fólk eyði frítíma sínum.

Vísindamennirnir gerðu síðan tvær kannanir á netinu. 2.565 Bandaríkjamenn tóku þátt í annarri þeirra og 4.046 í hinni. Þær voru gerðar til að reyna að tryggja að niðurstöður rannsóknarinnar yltu ekki til dæmis á því að fólk, sem glímir við þunglyndi, telji sig hafa mikinn frítíma. Í báðum þessum könnunum voru þátttakendur beðnir um að ímynda sér ákveðið mikið af frítíma á dag og hvað þeir myndu nota hann í. Sérstaklega var skoðað hvort frítímanum væri varið í eitthvað sem þjónaði tilgangi og skilaði einhverju af sér eða hvort honum væri eytt í „ekkert“.

Niðurstaðan var að meiri frítími tengdist ekki endilega meiri vellíðan, minna stressi eða framleiðni. Vísindamennirnir benda sjálfir á að munurinn á áhrifum aukins frímtíma hafi verið lítill og kjörfjöldi frítíma hafi verið ónákvæmur. Samt sem áður telja þeir að rannsóknin bendi til að fólk sem telji sig hafa of lítinn frítíma eigi ekki að kasta öllum skylduverkum sínum frá sér, heldur reyna að finna sér smá frítíma á degi hverjum. Hinir, sem hafa lítið við að vera, eiga að mati vísindamannanna að reyna að eyða tíma sínum í eitthvað sem skiptir máli, hvort sem það er að eiga í samskiptum við annað fólk eða gera eitthvað sem skilar einhverju af sér.