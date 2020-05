Svona hratt dreifist veira á hlaðborði – Ótrúlegt myndband

Myndbandið er upprunnið frá Japan og hefur það fengið gríðarlegt áhorf að undanförnu. Í því eru settar upp aðstæður sem líkjast hlaðborði á veitingastað í skemmtiferðaskipi þar sem einn af gestunum tíu er smitaður af veiru.

Gestirnir fara að hlaðborðinu, á sama hátt og þeir myndu gera við venjulegar aðstæður, án þess að taka tillit til að veira sé á kreiki.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

