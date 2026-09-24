Þrír japanskir veitingastaðir opna í sögufrægu húsi miðbæjarins

Þann 1. október verður efnt til sameiginlegrar opnunar SHIRO, NO.17 og ĒN, þriggja ólíkra staða við Pósthússtræti 17 í glæsilega endurgerðu sögufrægu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Staðirnir eiga það sameiginlegt að byggja á japanskri matar- og drykkjarmenningu, vönduðu handverki og fyrsta flokks hráefni en hver þeirra hefur sinn sérstaka svip og stemningu á öllum hæðum hússins.
SHIRO er á tveimur hæðum og býður upp á ósvikna japanska matarupplifun sem byggir á omotenashi, hinni hefðbundnu japönsku hugmyndafræði um einlæga og umhyggjusama gestrisni. Á miðhæðinni geta gestir sjálfir grillað yakiniku við borðið ásamt því að njóta nútímalegra washoku-rétta. Efsta hæðin er helguð tilkomumikilli teppanyaki-matargerð fyrir augum gesta auk þess sem þar er aðstaða fyrir einkasamkvæmi. Yfir eldhúsinu er hinn virti meistarakokkur Mitsutake Watanabe, félagi í Japanese Culinary Academy og sérstakur sendiherra japanskrar matargerðar, útnefndur af landbúnaðar-, skógræktar- og sjávarútvegsráðuneyti Japans, eins og kemur fram í tilkynningu.
Á jarðhæðinni setur NO.17 líflegan svip á hverfið með take-away-afgreiðslu þar sem hægt er að grípa með sér girnilegan japanskan mat með singapúrsku ívafi. Í kjallaranum er svo ĒN, notalegur kokteilbar þar sem fáguð japönsk bar- og kokteilmenning mætir íslenskum hráefnum.
„Þótt langt sé á milli Íslands og Japans eigum við ótrúlega margt sameiginlegt, allt frá villtri og ósnortinni náttúru og virðingu fyrir hreinum, vönduðum hráefnum til rótgróinna menningarhefða,“ segir Irene Chua, stofnandi SHIRO, ĒN og NO.17. „Veitingalífið í Reykjavík hefur vaxið hratt og við fundum greinilega fyrir áhuga á ósvikinni japanskri matargerð sem byggir á sömu gildum. Með SHIRO, ĒN og NO.17 viljum við færa íslenskum gestum japanska matargerðarlist eins og hún gerist best og bæta okkar eigin asíska tóni við þá fjölbreyttu veitingamenningu sem fyrir er. Okkur hefur verið tekið einstaklega vel hér á landi,“ segir Chua.
Sameiginleg opnunarhátíð SHIRO, NO.17 og ĒN verður haldin 1. október og staðirnir opna formlega fyrir almenningi 2. október.