Meirihlutinn kolfallinn í nýrri könnun í Hafnarfirði – Karólína í lykilstöðu

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er kolfallinn í Hafnarfirði samkvæmt nýrri könnun Maskínu fyrir DV. Samfylkingin mælist stærsti flokkurinn í Hafnarfirði en Viðreisn er í lykilstöðu.
Samfylkingin mælist stærsti flokkurinn í Hafnarfirði með 24,5 prósenta fylgi. Það myndi duga flokknum fyrir 3 bæjarfulltrúum af 11. Þrátt fyrir að mælast stærsti flokkurinn væri þetta þó tap frá síðustu kosningum þegar flokkurinn hlaut 29 prósenta fylgi og 4 fulltrúa.
Tap Samfylkingar yrði hins vegar smávægilegt miðað við tap Sjálfstæðisflokksins. Hann mælist nú með 21,4 prósenta fylgi í Hafnarfirði sem myndi einnig duga fyrir 3 fulltrúum. Í síðustu bæjarstjórnarkosningum var Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn með 30,7 prósenta fylgi og 4 fulltrúa.
Hástökkvarinn samkvæmt könnuninni er Viðreisn. Flokkurinn mælist nú með 18,6 prósenta fylgi í Hafnarfirði sem myndi duga fyrir 3 fulltrúum líkt og hjá hinum tveimur fyrrnefndu flokkum. Árið 2022 fékk Viðreisn 9,1 prósent og 1 fulltrúa kjörinn.
Skellur Framsóknarflokksins virðist ætla að verða minni í Hafnarfirði en í Reykjavík. Flokkur Valdimars Víðissonar bæjarstjóra mælist nú með 10,9 prósent og 1 fulltrúa. En flokkurinn fékk 13,7 prósent í síðustu kosningum og 2 menn kjörna, sem var risasigur fyrir flokk sem hefur vanalega ekki gengið vel í bæjarstjórnarkosningunum.
Síðasti flokkurinn sem nær inn manni samkvæmt könnun Maskínu er Miðflokkurinn sem býður fram með óháðum. Mælist hann með 8,9 prósent og 1 mann kjörinn. Flokkurinn fékk aðeins 2,8 prósent árið 2022 og var langt frá því að ná inn manni.
Í könnuninni mælast Vinstri græn með 3,6 prósent. En nýlega var tilkynnt að flokkurinn myndi bjóða fram undir merkjum Vinstrisins líkt og í Reykjavík. Vinstri græn fengu 4,3 prósent í síðustu kosningum.
Bæjarlistinn mælist með 3,5 prósent en framboðið fékk 4,3 prósent síðast.
Aðrir fá 4,4 prósent.
Samkvæmt þessu er meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks kolfallinn og fær 4 menn, en 6 þarf til þess að mynda meirihluta.
Viðreisn er hins vegar í algerri lykilstöðu miðað við þetta. Getur flokkurinn myndað tveggja flokka meirihluta með annað hvort Samfylkingu eða Sjálfstæðisflokki. Vitaskuld gætu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur einnig myndað meirihluta en sá möguleiki virðist vera talsvert ólíklegri en hinir tveir.
Ef þetta yrðu niðurstöður kosninganna er erfitt að sjá leið fyrir Framsóknarflokk eða Miðflokk inn í meirihluta. Nema þá aðeins til bólstrunar og verður að teljast ansi ólíklegt.
Könnunin var gerð 12. til 19. mars. 649 svarendur tóku afstöðu til flokks.