Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt

Sorpa mun frá og með 1. mars næstkomandi taka í notkun bílnúmeralesara á endurvinnslustöðvum og er ætlunin að stemma stigu við því að utanbæjarfólk losi þar úrgang án þess að greiða gjald fyrir. Hyggst Sorpa greina hvort viðskiptavinir komi á bíl skráðum á heimili á höfuðborgarsvæðinu, eða á bíl sem tengist fyrirtæki eða íbúum utan höfuðborgarsvæðisins. Í tilkynningu frá Sorpu, sem er byggðasamlag í eigu sveitarfélaganna sex á höfuðborgarsvæðinu, kemur fram að í þeim tilfellum mun fyrirtækið innheimta gjald í samræmi við gjaldskrá fyrirtækisins.
Tekið er fram að fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem koma á eigin bíl mun ekkert breytast.
„Breytingin snýr fyrst og fremst að því að tryggja réttláta gjaldtöku og að þau sem eiga að greiða fyrir losun úrgangs geri það í samræmi við gildandi reglur. Til lengri tíma er stefnt að því að þetta lækki kostnað sveitarfélaganna við rekstur endurvinnslustöðva SORPU, og lækki þar með kostnað íbúa þeirra.“
Tekið er fram að íbúar sveitarfélaganna sex sem eiga Sorpu, greiða samhliða fasteignagjöldum fyrir megnið af rekstri endurvinnslustöðva SORPU. Lögbundið hlutverk SORPU sé fyrst og fremst að sinna móttöku frá heimilum en ekki frá fyrirtækjum eða heimilum utan höfuðborgarsvæðisins.
„Athuganir SORPU á komum á endurvinnslustöðvar sýna að um 75% viðskiptavina endurvinnslustöðva eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu og greiða gjald í innan við 5% heimsókna. Um 25% viðskiptavina eru fyrirtæki eða íbúar utan höfuðborgarsvæðisins, og eiga að greiða fyrir losun á miklum meirihluta þess úrgangs sem þau skila á endurvinnslustöðvar.
Innleiðing bílnúmeralesara er liður í því að tryggja sanngjarna skiptingu kostnaðar, skýran gjaldtökuferil og að þjónusta SORPU sé í samræmi við hlutverk og fjármögnun byggðasamlagsins,“ segir í tilkynningunni.