fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 15. janúar 2026 20:30

Elvar Guðmundsson er kominn í atvinnurekstrarbann til þriggja ára

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Athafnamennirnir Elvar Ingimarsson og Björgvin Narfi Ásgeirsson hafa verið úrskurðaðir í atvinnurekstrarbann til þriggja ára eftir aðkomu sína að rekstri veitingahússins Ítalíu sem úrskurðað var gjaldþrota þann 9. október 2024.

Óhætt er að segja að málið hafi vakið mikla athygli en stéttarfélagið Efling blés til mótmælaaðgerða fyrir framan húsnæði veitingastaðarins við Frakkagötu en fullyrt var að Elvar, sem var eigandi, framkvæmdastjóri og prókúruhafi Ítalgest ehf, rekstrarfélags staðarins, hefði brotið ítrekað á réttindum starfsfólks Ítalíu. Björgvin Narfi átti 50% hlut í félaginu á móti Elvari fyrst um sinn en síðar eignaðist Elvar allt félagið.

Bókhaldi ekki verið skilað

Í tilkynningu frá stéttarfélaginu á sínum tíma var fullyrt að eftir Elvar lægi sviðin jörð sambærilegra brota á fleiri veitingahúsum á síðustu árum og hafi ríflega fjörtíu félagar í Eflingu orðið fyrir barðinu á honum og viðskiptafélögum. Aðgerðirnar stóðu yfir í nokkra daga uns veitingastaðnum var lokað og rekstrarfélagið úrskurðað gjaldþrota.

Alls var kröfum upp á um 116 milljónir króna lýstar í búið en sáralitlar eignir var að finna í því.

Svo fór að skiptastjóri þrotabús Ítalgest ehf, Björn Þorri Viktorsson, fór í mál við Elvar og Björgvin þar sem þess var krafist að þeir myndu sæta áðurnefndu atvinnurekstrarbanni vegna aðkomu þeirra að félaginu. Kemur fram í úrskurðinum, sem DV hefur undir höndum, að ársreikningum hafi ekki verið skilað og þrátt fyrir að sammælst hefði verið um að Elvar myndi afhenda bókhald félagsins þá hafi það ekki gengið eftir og því ekki verið hægt að leggja mat á hvort það hafi verið fært með lögbundnum hætti.

Þá hafi ekki verið hægt að nálgast ýmis gögn, til dæmis reikninga og samninga í tengslum við tilteknar ráðstafanir hins gjaldþrota félags. Sneri það til að mynda að framsali vörumerkisins Ítalíu til félags í eigu Elvars og Björgvins skömmu fyrir gjaldþrotið auk samnefnds léns.

Fjöldi óútskýrða greiðslna

Einnig var talsvert um óútskýrðar greiðslur úr félaginu, meðal annars inná persónulega reikninga Elvars og Björgvins eða ættingja þeirra. Þá voru 8 milljónir lagðar inn á skartgripaverslun í Dubai í lok árs 2023 og þá greiddi félagið 8 milljónir króna til ótilgreindar bílasölu vegna kaupa á notaðri Audi-bifreið í lok sama árs. Sú bifreið var síðan skráð á maka Björgvsins en aldrei á félagið Ítalgest.

Fyrir dómi reyndu Elvar og Björgvin að útskýra ýmislegt sem skiptastjóri taldi athugavert í rekstri félagsins. Í samandregnu máli sögðu þeir að allar færslurnar ættu sér eðlilegar skýringar og að greiðslur inn á áðurnefnda reikninga þeirra og ástvina hafi tengst vörukaupum sem viðkomandi hefðu lagt út fyrir fengið endurgreitt. Öll gögn lægju fyrir og yrði þeim komið á framfæri til skiptastjóra.

Fyrir dómi kom fram að viðskiptasögur Elvars og Björgvins hafi verið samofnar á undanförnum árum og eftir þá liggi slóð gjaldþrota félaga.

Var það að endingu niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur að Elvar og Björgvin skyldu úrskurðaðir í atvinnurekstrarbann til þriggja ára sem er hámarksrefsing samkvæmt núgildandi lögum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Nova í samstarf við DRM-LND
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 

Mest lesið

Martröð fjölskyldu á Tenerife – Læstu sig inn í herbergi á meðan innbrotsþjófur athafnaði sig
Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín
Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“

Nýlegt

Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“
Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Rashford orðaður við tvö ný félög í dag – Virðist þó sjálfur útiloka annað þeirra
Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta
EM í handbolta hafið – Íslendingar stýra för í fyrsta leik
Horfa til Wolves eftir sölu á enska landsliðsmanninum
Nova í samstarf við DRM-LND
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“

Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“
Fréttir
Í gær
Segir að hætt hafi verið við aftökur í Íran og hernað Bandaríkjanna koma enn til greina
Fréttir
Í gær
Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Í gær

Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi

Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi
Fréttir
Í gær

„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“

„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“
Fréttir
Í gær
Fiskikóngurinn svarar fyrir sig: „Ég er ekki að fara að bjarga heiminum, eins og svo margir sem hafa hraunað yfir mig“
Fréttir
Í gær

Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar

Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Í gær
Fær vægan dóm fyrir að misþyrma sambýliskonu sinni
Fréttir
Í gær
Barna- og ungmennabókahöfundar verða áberandi í erlendri kynningu
Fréttir
Í gær

Sakaður um að nauðga stjúpdóttur sinni ítrekað frá því hún var sex ára

Sakaður um að nauðga stjúpdóttur sinni ítrekað frá því hún var sex ára
Fréttir
Í gær

Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“

Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“
Fréttir
Í gær
Skemmtir sér konunglega yfir stóra brandaramálinu og birtir sérvalin ummæli – „Ekki bannað að hafa gaman“
Fréttir
Í gær
Baltasar Samper er látinn
Fréttir
Í gær

Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“

Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Fréttir
Í gær
Hagar gefa út vildarkerfið Takk
Fréttir
Í gær
Lykillinn að gleði í daglegu lífi
Fréttir
Í gær
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Fréttir
Í gær

Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli

Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Fréttir
Í gær

Textar fundi í rauntíma á mörgum tungumálum

Textar fundi í rauntíma á mörgum tungumálum
Fréttir
Í gær
Besta Skaupið í rúman áratug – 90 prósent landsmanna ánægðir
Fréttir
Í gær

Allt á suðupunkti í Íran og Trump hótar mjög hörðum aðgerðum

Allt á suðupunkti í Íran og Trump hótar mjög hörðum aðgerðum
Fréttir
Í gær
Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Fréttir
Í gær
Heillandi ferðalag um heimskautasvæðið
Fréttir
Í gær

Guðmundur Felix á tímamótum: „Það væri ekkert að gerast nema fyrir þetta“

Guðmundur Felix á tímamótum: „Það væri ekkert að gerast nema fyrir þetta“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fjölskylda Nönnu lætur Stefán Einar heyra það – „Ennþá meiri skítakarakter og ómerkingur en ég hafði áttað mig á“

Fjölskylda Nönnu lætur Stefán Einar heyra það – „Ennþá meiri skítakarakter og ómerkingur en ég hafði áttað mig á“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Reyna að sundra Bandaríkjunum og Kanada
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sagðist hafa verið rekinn vegna kynhneigðar en ekki vegna handtöku á vinnustaðnum