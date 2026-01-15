Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu

Athafnamennirnir Elvar Ingimarsson og Björgvin Narfi Ásgeirsson hafa verið úrskurðaðir í atvinnurekstrarbann til þriggja ára eftir aðkomu sína að rekstri veitingahússins Ítalíu sem úrskurðað var gjaldþrota þann 9. október 2024.
Óhætt er að segja að málið hafi vakið mikla athygli en stéttarfélagið Efling blés til mótmælaaðgerða fyrir framan húsnæði veitingastaðarins við Frakkagötu en fullyrt var að Elvar, sem var eigandi, framkvæmdastjóri og prókúruhafi Ítalgest ehf, rekstrarfélags staðarins, hefði brotið ítrekað á réttindum starfsfólks Ítalíu. Björgvin Narfi átti 50% hlut í félaginu á móti Elvari fyrst um sinn en síðar eignaðist Elvar allt félagið.
Í tilkynningu frá stéttarfélaginu á sínum tíma var fullyrt að eftir Elvar lægi sviðin jörð sambærilegra brota á fleiri veitingahúsum á síðustu árum og hafi ríflega fjörtíu félagar í Eflingu orðið fyrir barðinu á honum og viðskiptafélögum. Aðgerðirnar stóðu yfir í nokkra daga uns veitingastaðnum var lokað og rekstrarfélagið úrskurðað gjaldþrota.
Alls var kröfum upp á um 116 milljónir króna lýstar í búið en sáralitlar eignir var að finna í því.
Svo fór að skiptastjóri þrotabús Ítalgest ehf, Björn Þorri Viktorsson, fór í mál við Elvar og Björgvin þar sem þess var krafist að þeir myndu sæta áðurnefndu atvinnurekstrarbanni vegna aðkomu þeirra að félaginu. Kemur fram í úrskurðinum, sem DV hefur undir höndum, að ársreikningum hafi ekki verið skilað og þrátt fyrir að sammælst hefði verið um að Elvar myndi afhenda bókhald félagsins þá hafi það ekki gengið eftir og því ekki verið hægt að leggja mat á hvort það hafi verið fært með lögbundnum hætti.
Þá hafi ekki verið hægt að nálgast ýmis gögn, til dæmis reikninga og samninga í tengslum við tilteknar ráðstafanir hins gjaldþrota félags. Sneri það til að mynda að framsali vörumerkisins Ítalíu til félags í eigu Elvars og Björgvins skömmu fyrir gjaldþrotið auk samnefnds léns.
Einnig var talsvert um óútskýrðar greiðslur úr félaginu, meðal annars inná persónulega reikninga Elvars og Björgvins eða ættingja þeirra. Þá voru 8 milljónir lagðar inn á skartgripaverslun í Dubai í lok árs 2023 og þá greiddi félagið 8 milljónir króna til ótilgreindar bílasölu vegna kaupa á notaðri Audi-bifreið í lok sama árs. Sú bifreið var síðan skráð á maka Björgvsins en aldrei á félagið Ítalgest.
Fyrir dómi reyndu Elvar og Björgvin að útskýra ýmislegt sem skiptastjóri taldi athugavert í rekstri félagsins. Í samandregnu máli sögðu þeir að allar færslurnar ættu sér eðlilegar skýringar og að greiðslur inn á áðurnefnda reikninga þeirra og ástvina hafi tengst vörukaupum sem viðkomandi hefðu lagt út fyrir fengið endurgreitt. Öll gögn lægju fyrir og yrði þeim komið á framfæri til skiptastjóra.
Fyrir dómi kom fram að viðskiptasögur Elvars og Björgvins hafi verið samofnar á undanförnum árum og eftir þá liggi slóð gjaldþrota félaga.
Var það að endingu niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur að Elvar og Björgvin skyldu úrskurðaðir í atvinnurekstrarbann til þriggja ára sem er hámarksrefsing samkvæmt núgildandi lögum.