Vitni lýsir blóðbaðinu í lestinni – „Þeir eru með hníf, ég var stunginn“

Vitni að blóðbaðinu í járnbrautarlest í Cambridge í Bretlandi í gær, þar sem tíu farþegar voru fluttir á sjúkrahús eftir hnífaárásir, segir að fólk hafi traðkað hvert á öðru er það reyndi að forða sér í skjól undan hnífaárásarmönnunum, og sum hafi falið sig inni á salerni.
Maður að nafni Gavin segir í viðtali við Sky News að hann hafi heyrt einhvern hrópa: „Þeir eru með hníf, ég var stunginn“.
Gavin segist hafa séð „ótrúlega blóðugt“ fólk og að lögregla hafi hrópað „Niður með ykkur, niður með ykkur!“ á meðan farþegar voru að berjast við að komast út úr lestinni.
Fréttakona Sky News á vettvangi segir aðkoman hafi verið hryllileg. Gavin segir: „Vopnuð lögregla var að benda á grunaðan þegar við fórum úr lestinni.“ – „Hann var með stóran hníf. Þeir tóku hann fastan. Ég held þeir hafi notað rafbyssu til að koma honum loksins niður.“
Lestin var á leiðinni frá Doncaster til London. Samkvæmt frétt Sky News tóku farþegar í neyðarhemla sem leiddi til þess að lestin stöðvaði á stöðinni í Huntingdon, sem var ekki á áætlun, og þar komust vopnaðir lögreglumenn um borð.
Sem fyrr segir voru tíu flutt á sjúkrahús eftir hnífaárásirnar. Tveir eru í haldi lögreglu vegna málsins. Ekkert liggur fyrir um tilganginn að baki árásunum ennþá og nöfn handteknu mannanna hafa ekki verið gefin upp. Breska hryðjuverkalögreglan kemur að rannsókn málsins.
