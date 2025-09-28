„Öskubuskuþjófurinn“ hlaut makleg málagjöld

Breskur karlmaður á þrítugsaldri fékk makleg málagjöld þegar hann var dæmdur í 15 mánaða fangelsi fyrir þjófnað í vikunni. Málið hefur vakið nokkra athygli ytra ekki síst fyrir þær sakir að lögregla náði þjófinum með heldur óvenjulegum hætti.
Hinn 29 ára gamli Spencer Duarte réðst fyrirvaralaust að vegfaranda við Ludgate Hill í London í ágúst í fyrra og reif snjallsíma úr hendi hans en slíkir glæpir eru orðnir hvimleitt vandamál í stórborginni.
Duarte ætlaði svo að stökkva upp á reiðhjól sitt og stinga af en árvökulir vegfarendur gripu inn í og reyndu að stöðva för hans. Duarte komst undan eftir smá átök en varð að skilja eftir hjólið sitt, bakpoka – sem þó innihélt ekki neitt merkilegt og annan skóinn sinn.
Það var skórinn sem síðan felldi þjófinn og varð til þess að hann var uppnefndur „Öskubuskuþjófurinn“ í breskum miðlum. Rannsóknarlögreglumönnum tókst að finna nægilegt DNA af Duarte í skónum og bera það saman við gagnagrunn lögreglu. Þar sem Duarte hafði áður komist í kast við lögin fyrir þjófnaðarbrot þá var auðsótt mál að tengja hann við glæpinn.
Það var þó ekki fyrr en ári síðar sem Duarte var handtekinn enda var hann ekki skráður með neitt formlegt heimilisfang. Hann var svo leiddur fyrir dóm og sakfelldur fyrir áðurnefnt brot.