fbpx
Föstudagur 19.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn

Ritstjórn DV
Föstudaginn 19. september 2025 11:25

Peter og Barbie Reynolds. Youtube-skjáskot

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Breskum hjónum á áttræðisaldri, þeim Barbie og Peter Reynolds, hefur verið sleppt úr haldi Talibanastjórnarinnar í Afganistan eftir að hafa setið í öryggisfangelsi síðan í febrúar, án ákæru.

Hjónin hafa búið í Afganistan í tvo áratugi og hafa rekið þar skóla fyrir ungmenni. Þau voru handtekin á grundvelli banns Talibana við menntun kvenna. Þó munu þau hafa haft tilskilin leyfi til námskeiðahalds síns.

Peter Reynolds er áttræður en eiginkona hans, Barbie, er 76 ára. Samkvæmt heimildum Metro var Peter hlekkjaður og barinn í fangelsinu og Barbie fékk aðeins eina máltíð á dag.

Hjónunum var sleppt á fyrir milligöngu stjórnvalda í Katar og var flogið frá  Kabúl í Afganistan til Doha, höfuðborgar Katar. Þau segjast í viðtali við Skynews vera mjög þakklát fyrir frelsunina og vilja helst snúa aftur til Afganistan til að halda skólastarfi sínu áfram.

Sjá nánar á vef Skynews

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 9 mínútum
Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn
Fréttir
Fyrir 44 mínútum
Áratuga aðgerðaleysi borgarinnar bjargaði bakhúsi sem reist var í óleyfi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lögreglan leitar að þessum manni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti

Mest lesið

Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“

Nýlegt

„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Mourinho sendir pillu til Tyrklands og segist hafa valið rangt
Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti
Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Slapp við að greiða dagsektir vegna mistaka MAST
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Manni sem grunaður er um brot gegn barni í heimahúsi sleppt lausum

Manni sem grunaður er um brot gegn barni í heimahúsi sleppt lausum
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir

Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Hörður endurvekur Macland – „Nú byrjum við aftur, gamalt vín á nýjum belg“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Skelfileg hópárás á Austurvelli fyrir dóm – Sjö réðust á einn
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”

Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis

Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“
Fréttir
Í gær
Mitsubishi Motors Europe kynnir nýjan 100% rafmagnaðan Eclipse Cross
Fréttir
Í gær

Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“

Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“
Fréttir
Í gær
Sigmar segir andstöðu við nýtt Konukot kunnuglegt stef –  „Þessar konur þekkja nefnilega skömm og fordóma betur en aðrir“
Fréttir
Í gær
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Fréttir
Í gær
Þingmaður Samfylkingarinnar segir umræðu um málaflokkinn „svolítið eins og að slást við loft, baráttan er svo óáþreifanleg“
Fréttir
Í gær

Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins

Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins
Fréttir
Í gær

Viðskiptaráð segir gífurlega og áhættulausa hagnaðarvon fólgna í olíuleit á Drekasvæðinu

Viðskiptaráð segir gífurlega og áhættulausa hagnaðarvon fólgna í olíuleit á Drekasvæðinu
Fréttir
Í gær
Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna
Fréttir
Í gær

Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg

Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg
Fréttir
Í gær
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Fréttir
Í gær
Segja Rauðagerðismálið kalla á breytingar
Fréttir
Í gær

Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum

Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum
Fréttir
Í gær

Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt

Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Fréttir
Í gær
Þættir um íslenskt grín fengu enga endurgreiðslu – Skýringar á því voru ófullnægjandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“