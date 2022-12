Fyrrum Rússlandsforseti með dökka spá fyrir næsta ár – ESB hrynur og borgarastyrjöld í Bandaríkjunum

Medvedev, sem hefur verið náinn samstarfsmaður Vladímír Pútíns, forseta, árum saman, er mjög í nöp við Vesturlönd og telur þau uppsprettu alls ills. Óhætt er að segja að áramótaspá hans beri keim af þessu.

Hann birti spá sína á Twitter. Í henni segir hann að ESB muni hrynja saman af því að Bretar gangi aftur í sambandið. Þetta mun að hans sögn hafa þær afleiðingar að Pólland og Ungverjaland munu hertaka vesturhéruð Úkraínu og úr þessu verður „Fjórða ríkið“ sem mun samanstanda af Þýskalandi, Póllandi, Eystrasaltsríkjunum, Tékklandi, Slóvakíu, stjórnvöldum í Kyiv og fleiri ríkjum.

Þar með er ekki sagan öll sögð því hann spáir því að stofnun „Fjórða ríkisins“ muni verða til þess að Frakkar fara í stríð við það. Það mun síðan kljúfa Evrópu í herðar niður að hans sögn og enda með að Póllandi verður skipt á milli nokkurra ríkja.

Þar með eru hörmungarnar ekki upptaldar því hann segir að borgarastyrjöld muni brjótast út í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum að Kalifornía og Texas verði sjálfstæð ríki. Texas mun síðan taka höndum saman við Mexíkó og sameinast landinu svo úr verður nýtt ríki.

Í kjölfarið mun Elon Musk sigra í nokkrum ríkjum í forsetakosningum, það er ríkjum þar sem Repúblikanar verða við völd eftir borgarastyrjöldina.

