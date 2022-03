Niðurstöður kosninga Söngvakeppninnar opinberaðar – Reykjavíkurdætur tóku fyrri umferðir en systurnar tóku einvígið

Systurnar Sigga, Beta og Elín sigruðu Söngvakeppnina á laugardaginn var með lagi Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur, Með hækkandi sól. Nú hafa niðurstöður kosningar í öllum keppnum verið birtar og af þeim sést að systurnar fengu um átta þúsund fleiri stig heldur en Reykjavíkurdætur sem voru í öðru sæti.

Niðurstaða fyrri símakosningar í úrslitum:

Reykjavíkurdætur – Turn This around : 26.320 atkvæði Sigga, Beta & Elín – Með hækkandi sól : 24.083 atkvæði Amarosis – Don’t you know : 12.506 atkvæði Stefán Óli – Ljósið : 9.126 atkvæði Katla – Þaðan af : 5.972 atkvæði

Niðurstaða dómnefndar í úrslitum:

Reykjavíkurdætur – Turn This around : 19.437 atkvæði Sigga, Beta & Elín – Með hækkandi sól : 18.141 atkvæði Katla – Þaðan af : 15.031 atkvæði Stefán Óli – Ljósið: 13.476 atkvæði Amarosis – Don’t you know : 11.921 atkvæði

Niðurstaða fyrri símakosningar ásamt niðurstöðu dómnefndar var því sú að Reykjavíkurdætur voru með 45.757 atkvæði og Sigga, Beta & Elín með 42.224 og fóru lögin tvö því áfram í einvígið.

Úrslit seinni símakosningar :

Sigga, Beta & Elín – Með hækkandi sól – 35.156 atkvæði Reykjavíkurdætur – Turn this around : 23.470 atkvæði

Heildarniðurstaðan var því sú að systurnar Sigga, Beta & Elín höfðu betur með alls 77.380 atkvæði og Reykjavíkurdætur lentu í öðru sæti með 69.227 atkvæði.

Alþjóðleg dómnefnd samanstóð af af 7 dómurum og af þeim settu 5 þeirra Reykjavíkurdætur í fyrsta sæti og 2 settu Siggu, Betu & Elínu.

_________

Reykjavíkurdætur unnu sannfærandi sigur í sínum undanúrslitum með 13.137 atkvæði, en næst kom Katla með 5.251 atkvæði.

Sama er að segja af systrunum sem hlutu 10.788 atkvæði í sínum undanúrslitum en næst á eftir þeim kom Stefán Óli með 7.017 atkvæði.

_________

Atkvæði dómara

Dómari 1

1. Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi sól

2. Katla -Þaðan af

3. Stefán Óli -Ljósið

4. Reykjavíkurdætur -Tökum af stað

5. Amarosis -Don’t You Know

Dómari 2

1. Reykjavíkurdætur -Turn this around

2.Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi sól

3.Amarosis -Don’t you know

4.Katla -Þaðan af

5.Stefán Óli -Ljósið

Dómari 3

1. Reykjavíkurdætur -Turn this around

2. Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi sól

3. Stefán Óli -Ljósið

4. Katla -Þaðan af

5. Amarosis -Don’t you know

Dómari 4

1. Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi sól

2.Katla -Þaðan af

3.Reykjavíkurdætur -Turn this around

4.Stefán Óli -Ljósið

5.Amarosis -Don’t you know

Dómari 5

1. Reykjavíkurdætur -Turn this around

2. Stefán Óli -Ljósið

3. Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi sól

4. Amarosis -Don’t you know

5. Katla -Þaðan af

Dómari 6

1. Reykjavíkurdætur -Turn this around

2. Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi Sól

3. Katla -Þaðan af

4. Amarosis -Don’t you know

5. Stefán Óli -Ljósið

Dómari 7

1. Reykjavíkurdætur -Turn this around

2. Katla -Þaðan af

3. Sigga, Beta & Elín -Með hækkandi sól

4. Stefán Óli -Ljósið

5. Amarosis -Don’t you know