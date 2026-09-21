Úthúðar bróður sínum vegna fornaldarlegs samnings um barneignir

Kona nokkur greinir frá því á Reddit að bróðir hennar hafi gert samkomulag við eiginkonu sínu. Þetta samkomulag verður að teljast í furðulegri kantinum en það gengur út að þau hjónin muni bara eignast syni en maðurinn hefur komið því skýrt á framfæri að hann hafi engan áhuga á því að eignast dóttur. Systir hans úthúðar honum hins vegar og bendir á að augljóst ætti að vera hversu kjánalegt þetta sé og þar að auki ómögulegt í framkvæmd.
Óljóst er hvers lensk hjónin og systir eiginmannsins eru en færsla þeirrar síðarnefndu varð fréttaefni hjá Mirror í Bretlandi og því ekki ólíklegt að færslan hafi verið birt á þræði sem ætlaður er fyrir umræðu um bresk málefni.
Fram kemur að samkomulagið hafi algjörlega verið að frumkvæði eiginmannsins sem vilji alls ekki eignast dóttur. Systir mannsins segir að þau hjónin séu að reyna að eignast barn en bróðir sinn sé greinilega haldinn þeirri sjálfsblekkingu að börn þeirra verði öll karlkyns, eftir þetta samkomulag hans við eiginkonu sína.
Systirin segist hafa orðið furðu lostinn þegar hún frétti af samkomulaginu og hafi sagt við bróður sinn:
„Þú veist að þú hefur ekkert um þetta að segja, er það ekki?“
Líffræði
Hún segir að bróðir sinn hafi svarað játandi en samt hafi þau hjónin samið um að eignast aðeins syni eins og það réði einhverju um hvert kynið verður en ekki líffræðin.
Systirin segist hafa ákveðið að segja ekkert meira og láta bróður sinn og mágkonu átta sig sjálf á því að þau gætu sjálf ekki ákveðið líffræðilegt kyn barns síns. Hún sé hins vegar enn að bíða.
Hún segist vona að bróðir sinn eignist bara dætur enda eigi hann eftir þessa framgöngu sína skilið að hafa húsið fullt af kvenfólki.
Systir mannsins segist hins vegar eiga mjög erfitt með að skilja þessa miklu neikvæðni bróður síns í garð þess að eignast stelpur. Hún fullyrðir að hann sé mikill jafnréttissinni og það sama eigi við um mágkonu hennar:
„Þess vegna kemur þetta verulega á óvart.“