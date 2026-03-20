Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“

Pistlar Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðings, betur þekkt sem Ragga nagli, sem skrifaðir eru á mannamáli njóta mikilla vinsælda á Facebook-síðu hennar. Í þeim nýjasta tekur Ragga fyrir mjónuútlitið svokallaða, sem virðist vera að ryðja sér til rúms á ný.
Ein birtingarmynd þess er ofurgrannar leikkonur á rauðum dreglum Hollywood, sem margar notast við þyngdarstjórnunarlyf án þess að hafa nokkurn tíma verið í yfirþyngd.
Sjá einnig: Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
„Ring ring. Hjá árinu 2026 góðan daginn. Já góðan dag, ég er að hringja frá árinu 2003 til að kanna áhuga ykkar á að endurvinna nokkur trend frá okkur. Já heyrðu það gæti nú bara vel verið. Við erum nú þegar að endurvinna áras í Íran eins og þið voruð með í Írak. Hvað er annað í boði hjá ykkur?“ byrjar Ragga pistil sinn sem hún skrifar á kaldhæðinn hátt.
„Við erum aðallega að reyna að selja fólki aftur mjónulúkkið. Það hefur orðið verulega undir hjá kellingum sem eru núna að byggja og borða. Það þarf að stoppa hið snarasta. Við viljum endilega ýta aftur inn að smætta og minnka. Já og endilega stuðla að kommbakki á mjaðmabuxum.“
Ragga bendir þó á að svo virðist sem ýktari útgáfa af mjónutrendinu sé nú í boði, miklu mjórri og miklu óheilbrigðari.
„Helst þannig að allur vöðvamassi sé horfinn. Sokkin viðbein. Ekki fituarða í andlitum. Sýnileg rifbein. Við viljum að konur sem eru að lyfta, með grjótharða vöðva, borða prótín og kolvetni, fóðra æfingar og hvílast vel efist stórkostlega um allar sínar venjur.“
Ragga segist geta farið aftur til ársins 1993 þegar fyrirsætan Kate Moss sló fram frasanum: Ekkert er eins gott á bragðið eins og að vera mjór (e. Nothing tastes as good as skinny feels) í viðtali við Women´s Wear Daily. Sagði Moss frasann vera eina af möntrunum sem hún lifði eftir. Ragga segir í kaldhæðni að frasinn hafi orðið verulega undir í öllu þessu sterkar konur kjaftæði.
„„Sterk er hið nýja mjó“. Drepa það takk. Væri gott að fela allar aukaverkanir af að grennast hratt og mikið eins og beinþynningu, átraskanir, lægri grunnbrennslu, hárlos, blæðingastopp, hormónabrengl, svefntruflanir, depurð, kvíða og svoleiðis leiðindi. Þurfum ekki svoleiðis neikvæðni í lífið.
Líka allt sem heitir valdefling, líkamsvirðing, sterkar massaðar konur, reglulegar máltíðir, trefjar og prótín, heilbrigt samband við mat og góð heilsa. Viljum engar efasemdir um að plokka síðustu nanóeindina af speki.“
Ragga rifjar upp að árið 2003 voruglanstímarit stútfullt af myndum af grönnum konum, helst með bert á milli laga til að selja konum megranir og neikvætt innra sjálfstal um að vera ekki nóg. Það virkaði rosa vel.
„Eðal markaðssetning hjá ykkur 2026 væri að nýta nýja tækni. Samfélagsmiðla og netið til að ýta frægum mjög mjóum líkömum að unglingsstúlkum til að brengla líkamsímynd þeirra og skapa lífslanga baráttu við mataræði og hreyfingu. Við mælum með að stilla algrímið á SkinnyTok hrifavalda, talskonur fyrir föstum, Hollívúdd leikkonur að sprauta sig, og raunveruleikaþáttum þar sem allir eru horaðir og hálfnaktir.
Það ætti að innræta nógu neikvæða líkamsímynd til að hoppa á mjónuvagninn, kroppa í horaða snæðinga, hanga í þolæfingum lon og don, og sjoppa allskonar óprófuð peptíð selt af húsmæðrum á Instagramm með hlekk í bíó. Við elskum fólk sem er tilbúið að vera tilraunadýr fyrir allskonar random stöff í skrokkinn. Hvað segirðu um að ég hendi í kaupbæti mjaðmabuxnatrendinu, þær eru svo ansi klæðilegar ef engin eru holdin. Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður. Þetta er bara súper díll!!“