Föstudagur 20.mars 2026

Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 20. mars 2026 13:15

Pistlar Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðings, betur þekkt sem Ragga nagli, sem skrifaðir eru á mannamáli njóta mikilla vinsælda á Facebook-síðu hennar. Í þeim nýjasta tekur Ragga fyrir mjónuútlitið svokallaða, sem virðist vera að ryðja sér til rúms á ný. 

Ein birtingarmynd þess er ofurgrannar leikkonur á rauðum dreglum Hollywood, sem margar notast við þyngdarstjórnunarlyf án þess að hafa nokkurn tíma verið í yfirþyngd.

Sjá einnig: Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“

„Ring ring. Hjá árinu 2026 góðan daginn. Já góðan dag, ég er að hringja frá árinu 2003 til að kanna áhuga ykkar á að endurvinna nokkur trend frá okkur. Já heyrðu það gæti nú bara vel verið. Við erum nú þegar að endurvinna áras í Íran eins og þið voruð með í Írak. Hvað er annað í boði hjá ykkur?“ byrjar Ragga pistil sinn sem hún skrifar á kaldhæðinn hátt.

„Við erum aðallega að reyna að selja fólki aftur mjónulúkkið. Það hefur orðið verulega undir hjá kellingum sem eru núna að byggja og borða. Það þarf að stoppa hið snarasta. Við viljum endilega ýta aftur inn að smætta og minnka. Já og endilega stuðla að kommbakki á mjaðmabuxum.“

Ragga bendir þó á að svo virðist sem ýktari útgáfa af mjónutrendinu sé nú í boði, miklu mjórri og miklu óheilbrigðari.

„Helst þannig að allur vöðvamassi sé horfinn. Sokkin viðbein. Ekki fituarða í andlitum. Sýnileg rifbein. Við viljum að konur sem eru að lyfta, með grjótharða vöðva, borða prótín og kolvetni, fóðra æfingar og hvílast vel efist stórkostlega um allar sínar venjur.“

Ragga segist geta farið aftur til ársins 1993 þegar fyrirsætan Kate Moss sló fram frasanum: Ekkert er eins gott á bragðið eins og að vera mjór (e. Nothing tastes as good as skinny feels) í viðtali við Women´s Wear Daily. Sagði Moss frasann vera eina af möntrunum sem hún lifði eftir. Ragga segir í kaldhæðni að frasinn hafi orðið verulega undir í öllu þessu sterkar konur kjaftæði.

„„Sterk er hið nýja mjó“. Drepa það takk. Væri gott að fela allar aukaverkanir af að grennast hratt og mikið eins og beinþynningu, átraskanir, lægri grunnbrennslu, hárlos, blæðingastopp, hormónabrengl, svefntruflanir, depurð, kvíða og svoleiðis leiðindi. Þurfum ekki svoleiðis neikvæðni í lífið.

Líka allt sem heitir valdefling, líkamsvirðing, sterkar massaðar konur, reglulegar máltíðir, trefjar og prótín, heilbrigt samband við mat og góð heilsa. Viljum engar efasemdir um að plokka síðustu nanóeindina af speki.“

Glanstímarit seldu áður – Í dag eru samfélagsmiðlar söluvettvangurinn

Ragga rifjar upp að árið 2003 voruglanstímarit stútfullt af myndum af grönnum konum, helst með bert á milli laga til að selja konum megranir og neikvætt innra sjálfstal um að vera ekki nóg. Það virkaði rosa vel.

„Eðal markaðssetning hjá ykkur 2026 væri að nýta nýja tækni. Samfélagsmiðla og netið til að ýta frægum mjög mjóum líkömum að unglingsstúlkum til að brengla líkamsímynd þeirra og skapa lífslanga baráttu við mataræði og hreyfingu. Við mælum með að stilla algrímið á SkinnyTok hrifavalda, talskonur fyrir föstum, Hollívúdd leikkonur að sprauta sig, og raunveruleikaþáttum þar sem allir eru horaðir og hálfnaktir.

Það ætti að innræta nógu neikvæða líkamsímynd til að hoppa á mjónuvagninn, kroppa í horaða snæðinga, hanga í þolæfingum lon og don, og sjoppa allskonar óprófuð peptíð selt af húsmæðrum á Instagramm með hlekk í bíó. Við elskum fólk sem er tilbúið að vera tilraunadýr fyrir allskonar random stöff í skrokkinn. Hvað segirðu um að ég hendi í kaupbæti mjaðmabuxnatrendinu, þær eru svo ansi klæðilegar ef engin eru holdin. Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður. Þetta er bara súper díll!!“

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Þekkt tónlistarkona gerði óhugnanlega uppgötvun á heimili sínu – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Bond-stúlkan segist hafa tapað milljörðum í svikamyllu
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Ljóđ Hlínar Leifsdóttur á einni af eftirtektarverđustu hljómplötum ársins í Grikklandi 
Fókus
Í gær
Fjölmiðlamaðurinn móðgaðist út í karlmennsku-áhrifavald og strunsaði út úr sínu eigin viðtali – „Ég tek ekki þátt í þessu“
Fókus
Í gær
Skandall mormónapiparjónkunnar setur raunveruleikaþáttaheiminn á hliðina – „Manni finnst bara kominn heimsendir“
Fókus
Í gær
Óskarsverðlaunakjólinn var saumaður utan á Paltrow – „Ég gat ekki pissað allt kvöldið“

Mest lesið

Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Gylfi Þór tjáir sig um háværa orðróma – „Væri skrýtið en mjög gaman“
Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing

Nýlegt

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Salah meiddur og verður ekki með Liverpool um helgina
Velur 35 manna hóp hjá enska landsliðinu: Maguire og Mainoo snúa aftur – Velur ekki Trent
Heim­ilt að stofna nýj­ar nátt­úru­ham­fara­trygg­ingar í Grinda­vík
Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Fundin sek um að greiða undir lágmarkslaunum
Fókus
Í gær
Uma Thurman afhjúpar af hverju hún bjó aldrei í Hollywood
Fókus
Í gær

Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch

Hægt strandarhlaup í aðskornum eldrauðum sundfatnaði snýr aftur á skjáinn – Þetta er nýr leikarahópur Baywatch
Fókus
Í gær
Keith Urban sagður í áfalli yfir meintu daðri Nicole Kidman við mótleikara sinn
Fókus
Í gær
Bonnie Blue í bobba
Fókus
Í gær

Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“

Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“

Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu

Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Fókus
Fyrir 3 dögum

Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“

Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum

Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Fókus
Fyrir 3 dögum
Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Fókus
Fyrir 3 dögum
Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?

Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“

Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Fyrir 4 dögum
Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Fyrir 4 dögum

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Fyrir 4 dögum
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga