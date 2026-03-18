Miðvikudagur 18.mars 2026

Bonnie Blue í bobba

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 18. mars 2026 22:30

Bonnie Blue komst í kast við lögin.

Klámleikkonan breska Bonnie Blue hefur verið ákærð fyrir brot á velsæmisreglu. Hún olli óskunda fyrir framan indónesíska sendiráðið í London.

Hin 26 ára Bonnie, eða Tia Bollinger eins og hún heitir réttu nafni, komst í heimsfréttirnar fyrir það að hafa sængað hjá eitt þúsund karlmönnum á einum sólarhring fyrir framan myndavélar. Síðan þá hefur hún svo til stanslaust verið á blaðsíðum slúðurblaðanna. Yfirleitt fyrir eitthvað miður jákvætt.

Að sögn talsmanns lögreglunnar í London þá var fröken Bollinger birt ákæra á mánudag, 16. mars, með pósti og er henni gert að mæta fyrir dómara þann 22. apríl næstkomandi.

Sjá einnig:

Karlmaður ætlar að slá met Bonnie Blue – „Get ég tekið þá alla?“

Er hún sökuð um að hafa sýnt af sér kynferðislega tilburði við sendiráð Indónesíu með indónesíska fánann á lofti. Það er að hún hafi þóst veita munngælur.

Bonnie var handtekin í Balí í Indónesíu í desember síðastliðnum í leigðu upptökuveri en grunur lék á að hún væri þar að taka upp klámmynd. Rannsókn fór fram á myndefni og ákvað lögreglan í Indónesíu að ákæra hana ekki. Hafi myndefnið sem fannst ekki verið ætlað til almennrar dreifingar heldur til einkanota.

Hins vegar var hún fundin sek um að hafa komið til Indónesíu á fölskum forsendum. Það er að hún hafi tilkynnt á flugvellinum að hún væri að koma í viðskiptalegum erindum.

Bonnie hélt á fána Indónesíu við sendiráðið og þóttist veita munngælur. Skjáskot/TikTok
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Bonnie Blue í bobba
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Menningarmunur sem kemur útlendingum mest á óvart – „Flutti hingað fyrir fimmtán árum er ég enn ekki 100 prósent vanur þessu“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Konan í Coldplay-hneykslinu fræga stígur fram til að hreinsa nafn sitt – „Hann var ekki maðurinn sem hann þóttist vera“
Fókus
Í gær
Marvel-leikarinn biðst afsökunar á ummælum sem sármóðguðu aðdáendur síðasta sumar – „Ég biðst innilega afsökunar“
Fókus
Í gær
Glímdu við óútskýrða ófrjósemi en svo gaf læknir þeim ráð sem breytti öllu
Fókus
Í gær
Rokkstjarnan bað unnustunnar svamlandi með risastórum hákörlum
Fókus
Í gær
Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Fókus
Í gær
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“

Mest lesið

Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Þess vegna er Albert ekki valinn – „Það var nóg fyrir mig að tala við hann í tvær mínútur“
Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök

Nýlegt

Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Vinicius Junior útskýrir fagn sitt í gær – Segir þetta ekki vanvirðingu
Óttast að heilsa Luke Shaw þoli ekki meira álag
Ekkja Diogo Jota heiðraði minningu hans með fallegum hætti – Fyrsti feðradagurinn án hans
Samfélagsmiðlastjarnan rak stjórann strax úr starfi – Ræður Andy Carroll inn í staðinn
Skólamál Reykjanesbæjar langt fram úr fjárhagsáætlun
Fókus
Í gær
Beggi með ráð um hvernig þú bregst við áliti annarra – „Þetta er kannski ekki vinsæl skoðun“
Fókus
Í gær

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki

Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Fókus
Fyrir 2 dögum
Syrgjandi móðir fylgdi Óskarsverðlaunahöfum upp á svið og flutti hjartnæma ræðu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“

Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“

Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Fyrir 2 dögum

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“

Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Fókus
Fyrir 2 dögum
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram: „Skvísulætin í botn“
Fókus
Fyrir 2 dögum

One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga

One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Fyrir 2 dögum
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða
Fókus
Fyrir 3 dögum
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Fókus
Fyrir 4 dögum

Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry

Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry
Fókus
Fyrir 5 dögum

Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás

Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Fókus
Fyrir 5 dögum
Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“

Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nicole Kidman hefur kysst marga en þessi koss var sá allra versti
Fókus
Fyrir 6 dögum
Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival
Fókus
Fyrir 6 dögum

Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“

Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna
Fókus
Fyrir 6 dögum
Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra