Bonnie Blue í bobba

Klámleikkonan breska Bonnie Blue hefur verið ákærð fyrir brot á velsæmisreglu. Hún olli óskunda fyrir framan indónesíska sendiráðið í London.
Hin 26 ára Bonnie, eða Tia Bollinger eins og hún heitir réttu nafni, komst í heimsfréttirnar fyrir það að hafa sængað hjá eitt þúsund karlmönnum á einum sólarhring fyrir framan myndavélar. Síðan þá hefur hún svo til stanslaust verið á blaðsíðum slúðurblaðanna. Yfirleitt fyrir eitthvað miður jákvætt.
Að sögn talsmanns lögreglunnar í London þá var fröken Bollinger birt ákæra á mánudag, 16. mars, með pósti og er henni gert að mæta fyrir dómara þann 22. apríl næstkomandi.
Er hún sökuð um að hafa sýnt af sér kynferðislega tilburði við sendiráð Indónesíu með indónesíska fánann á lofti. Það er að hún hafi þóst veita munngælur.
Bonnie var handtekin í Balí í Indónesíu í desember síðastliðnum í leigðu upptökuveri en grunur lék á að hún væri þar að taka upp klámmynd. Rannsókn fór fram á myndefni og ákvað lögreglan í Indónesíu að ákæra hana ekki. Hafi myndefnið sem fannst ekki verið ætlað til almennrar dreifingar heldur til einkanota.
Hins vegar var hún fundin sek um að hafa komið til Indónesíu á fölskum forsendum. Það er að hún hafi tilkynnt á flugvellinum að hún væri að koma í viðskiptalegum erindum.